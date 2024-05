Samsung Galaxy A35 al 41% in meno su Amazon è un VERO AFFARE

Cerchi uno smartphone non troppo costoso che ti possa accompagnare nel quotidiano senza esigenze particolari? Approfitta dell’offerta Amazon su Samsung Galaxy A35, modello di fascia media di ultima generazione venduto attualmente al 41% in meno sulla piattaforma di e-commerce statunitense. La consegna, peraltro, viene garantita a costo zero in pochi giorni a tutti gli utenti Prime!

Samsung Galaxy A35: il riferimento Android per la fascia media

Osserviamo quindi le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A35, che si lancia nel segmento mid-range del mondo Android con un display Super AMOLED da 6,6 pollici, FHD+ con refresh rate massimo di 120Hz e illuminazione fino a 1000 nits. Non mancano quindi la fotocamera frontale da 13 MP e tre sensori sul retro, con principale da 50 megapixel.

Sotto la scocca la sezione memoria è pari a 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM, mentre la batteria è da 5.000 mAh per un’autonomia stellare. Il chip è l’Exynos 1380 proprietario, octa-core da massimo 2,4 GHz di clock con supporto alla rete mobile 5G. Sul fronte connettività segnaliamo quindi Bluetooth 5.3, Wi-Fi Direct e l’assenza del jack da 3,5mm per auricolari cablati.

Acquistalo ora e pagherai 227,89 euro al posto di 384,37 euro, per un risparmio del 41%. Responsabile della vendita è un negozio di terze parti, che si appoggia ad Amazon per la consegna rapida ai clienti Prime. Il pagamento è inoltre completabile in più rate grazie al metodo di pagamento Cofidis, previa approvazione del profilo.