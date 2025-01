Addio roaming: basta spese extra con questa eSIM

Le spese di roaming sono già azzerate quando si viaggia nei paesi dell’Unione Europea, ma altrove possono costituire un problema serio. In alcuni territori è sufficiente aver dimenticato di disattivare il traffico dati all’atterraggio per trovarsi a dover fare i conti con la brutta sorpresa di un conto salato da pagare o con l’azzeramento istantaneo del credito residuo. Fortunatamente, c’è una soluzione al problema: è la eSIM di Saily, il metodo semplice ed economico per continuare a navigare e scambiare messaggi ovunque, senza preoccupazioni.

Saily: la eSIM che ferma le spese di roaming

Ad esempio, per gli Stati Uniti ci sono offerte da diversi GB a partire da soli 3,99 dollari e lo stesso vale per il Giappone. Ci sono anche pacchetti che raggruppano i territori di un’intera area geografica: da 4,99 dollari per Asia e Oceania, da 13,99 dollari per l’America Latina o da 8,99 dollari per una copertura globale. Per saperne di più a proposito delle caratteristiche del servizio e per conoscere le tariffe applicate a ogni singolo paese, fai un salto sul sito ufficiale.

Tutto ciò che devi fare per configurare la eSIM di Saily è scaricare l’applicazione sul tuo smartphone e seguire la procedura guidata. Al primo avvio ti comunicherà subito se il tuo modello è compatibile con la tecnologia. È disponibile sia per Android che per iOS. In caso di dubbi o domande, l’assistenza clienti è attiva 24/7 per rispondere a qualsiasi domanda.

Il servizio è gestito e offerto da Nord Security, la stessa realtà esperta di sicurezza e tutela della privacy che già si occupa da molti anni della Virtual Private Network globale di NordVPN. Visita la pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.