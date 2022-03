Addio triplo monitor con il Samsung CRG9 a prezzo stracciato!

Crolla al minimo storico uno dei prodotti più ambiti di Samsung, che rompe finalmente la barriera dei 1000 euro. Sto parlando del monitor Samsung CRG9, un mostro da 49 pollici con un rapporto di 32:9 pensato per i videogiochi e la produttività, ideale per i creatori di contenuti, foto e video editing o produzione musicale. Oggi puoi acquistarlo al minimo storico per soli 940 euro su Amazon e puoi utilizzare anche la Carta del Docente in fase di pagamento.

Monitor Samsung CRG9: caratteristiche tecniche

Per l’utilizzo professionale

La soluzione di Samsung è una delle poche disponibili in questo formato che si rivolge in particolare a chi sfrutta configurazioni multi-monitor. In particolare, il formato da 32:9 equivale all’affiancamento di 2 monitor tradizionali in questo caso da 27 pollici. A supportarlo c’è il software Easy Setting Box che consente di sezionare lo schermo. Da qui puoi determinare la grandezza di ogni area autonomamente, così da adattarlo alle tue esigenze. Si tratta di una delle migliori alternative per gestire un numero elevato di finestre e flussi di lavoro estremamente impegnativi. Le modalità PiP (Picture in Picture) e PBP (Picture By Picture) consentono di visualizzare due diverse fonti simultaneamente. Il pannello utilizza la tecnologia VA che garantisce neri estremamente profondi a cui si affiancano l’Eye Saver ed il Flicker Free. Questi ultimi due garantiscono il massimo confort per le lunghe sessioni di utilizzo, inseriti proprio per la migliore flessibilità nell’utilizzo professionale.

Per i videogiochi

Naturalmente, il monitor si presta perfettamente anche ai videogames, non a caso è uno dei prodotti preferiti dai sim-driver. Il tempo di risposta di soli 4ms uniti alla frequenza di aggiornamento di 120Hz e al Freesync garantisce immagini estremamente fluide e senza il fastidioso problema del tearing. Inoltre, la risoluzione da 5120×1440 (2Kx2) fornisce un livello di dettaglio piuttosto elevato per un’esperienza di gioco come mai provata prima. Il monitor, infatti, fornisce un modo di giocare completamente nuovo per qualsiasi tipo di gioco grazie ad un’area di visione nettamente aumentata sia rispetto ai tradizionali monitor 16:9 che ai più larghi 21:9. In conclusione, quindi, è un monitor capace di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo in grado di garantire il massimo attualmente sul mercato in ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Samsung CRG9 è disponibile su Amazon a soli 940 euro per un risparmio di ben 240 euro sul prezzo di listino.

