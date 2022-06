Adobe annuncia: Photoshop diventerà gratis per tutti

Adobe Photoshop è considerato il software per eccellenza per fotoritocco, gestione e modifica delle immagini digitali. E probabilmente è anche uno dei più “copiati”. Se finora il programma di punta di casa Adobe presentava però costi piuttosto proibitivi per la maggior parte dell’utenza, ora tutti potranno tirare un sospiro di sollievo: l’azienda statunitense ha annunciato di voler rendere disponibile gratuitamente la versione web di Photoshop a tutta la sua utenza. Sarà sufficiente registrare un account (gratuito, appunto) per poter beneficiare senza costi alle funzionalità online.

Tuttavia, lo sviluppatore ha descritto la natura del servizio come freemium, il che anticipa la possibile presenza di strumenti e funzioni che resteranno a pagamento. Ciò non toglie che la novità sia un importante passo avanti nel rendere disponibile a un pubblico più vasto il programma, incentivandone l’utilizzo anche nei confronti di coloro che non possono permettersi un computer dalle prestazioni adeguate. Sebbene Adobe non abbia ancora chiarito una tempistica, non possiamo lasciarci trovare impreparati di fronte a una delle novità più interessanti degli ultimi anni: per questo motivo ti consigliamo un interessante corso per imparare a “masticare” Adobe Photoshop e tutte le sue utilissime funzionalità di fotoritocco.

Introduzione ad Adobe Photoshop

“Introduzione ad Adobe Photoshop” – in offerta per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di 9,90 euro – è un’ottima guida realizzata da Carles Marsal, un professionista del settore, rivolta soprattutto ai principianti e a coloro che vogliono muovere i loro primi passi. Cinque corsi, ben cinquanta lezioni pratiche attraverso le quali avrai l’opportunità di scoprire e apprendere tutto quello che c’è da sapere: dall’interfaccia agli strumenti principali, documenti, livelli e maschere. Successivamente ti immergerai nel mondo del fotomontaggio, trasformazioni, pennelli, strumenti di ritocco e regolazione luci e colore.

La partecipazione a questo interessante corso ti darà così una solida base che si rivelerà certamente molto utile nel momento in cui avrai occasione di mettere mano alla versione gratuita di Adobe Photoshop. Il corso, lo ricordiamo, è in promozione per un periodo di tempo limitato a un prezzo davvero speciale: solamente 9,90 euro anziché 59,90, ossia un risparmio dell’83%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.