Adobe Creative Cloud, accedi a tutti i programmi Adobe al 40% in meno

Adobe non si ferma e anche dopo il periodo di sconti di fine novembre pensa alle festività natalizie proponendo lo stesso, identico e interessante sconto del 40% sulla sua Creative Cloud. Se necessitate del pacchetto Adobe completo per lavoro o per la vostra passione, allora non indugiate e aggiudicatevi l’abbonamento mensile a soli 36,59 Euro al mese per il primo anno.

Adobe cosa offre con Creative Cloud?

Il pacchetto Adobe Creative Cloud consente di accedere all’intero portfolio di servizi del produttore statunitense dedicati a grafica, videomaking, programmazione e altro ancora. Si tratta certamente di software tecnici che necessitano di una base di apprendimento prima di dare i frutti migliori. Tuttavia, anche da autodidatta, potrete imparare le basi e poi i trucchi del mestiere.

Ma quali sono le app incluse su Creative Cloud?

Acrobat Pro

Acrobat Reader

Adobe Scan

Fill & Sign

After Effects

Photoshop

Photoshop Express

Illustrator

InDesign

Photoshop Camera

Lightroom

Lightroom Classic

Premiere Pro

Premiere Rush

Lightroom Web

XD

Audition

Animate

Capture

Character Animator

Dreamweaver

Dimension

InCopy

Fresco

Bridge

Media Encoder

Aero

Chi conosce un minimo i servizi Adobe comprenderà dunque che con Creative Cloud potrete modificare fotografie, montare video professionali, sviluppare pagine Web, gestire PDF e creare illustrazioni e animazioni attraverso le rispettive app dedicate. Tutto ciò che dovrete fare sarà pagare un singolo abbonamento per ottenere l’accesso completo.

La licenza di Adobe Creative Cloud, come detto in apertura, costa 36,59 Euro al mese per il primo anno. Per accedere a questo sconto dovrete aprire la pagina dedicata, linkata appena sopra sul prezzo, e poi su “Continua in Italia”. Così facendo, vi troverete dinanzi alla promozione dedicata al Belpaese. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione spendendo 438,92 Euro una tantum, per un anno. Studenti e docenti, invece, potranno accedere al prezzo promozionale di 189,37 Euro all’anno grazie allo sconto extra.