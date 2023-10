Adobe Creative Cloud Photography Plan: AFAFRE su Amazon

Se sei un appassionato di fotografia o un professionista del settore, non perderti l’incredibile offerta del 43% di sconto sullo stimato Adobe Creative Cloud Photography Plan con 20GB di memoria, disponibile oggi su Amazon. Questa promozione imperdibile ti offre l’opportunità di accedere alle migliori soluzioni di editing e organizzazione delle foto a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 88,19 euro.

Adobe Creative Cloud Photography Plan: questa occasione può terminare da un momento all’altro

Con questo piano, potrai sperimentare la potenza del software Adobe Creative Cloud Photography Plan centrato su desktop con Lightroom Classic. Questa versione di Lightroom offre una vasta gamma di strumenti di editing che ti consentiranno di trasformare le tue foto in opere d’arte. L’organizzazione delle tue immagini diventa un gioco da ragazzi grazie alla gestione di cataloghi basata sui file, permettendoti di trovare e modificare le tue foto con facilità.

Inoltre, con 20GB di memoria, avrai spazio sufficiente per archiviare, modificare e fare il backup delle tue foto ad alta definizione su qualsiasi dispositivo tramite Adobe Photoshop Lightroom CC. Questa flessibilità ti consente di lavorare ovunque ti trovi, senza preoccuparti di perdere i tuoi preziosi ricordi.

Questo piano include anche moduli aggiuntivi come Mappa, Libro, Stampa e Web, che ti consentono di pubblicare flussi di lavoro e condividere facilmente i tuoi progetti tramite Adobe Spark e Portfolio. Inoltre, avrai accesso completo a Photoshop CC, un software che ti permette di trasformare le tue foto in qualsiasi cosa tu riesca a immaginare.

Un’innovazione straordinaria di Photoshop è il Riempimento Generativo, che ti permette di ideare progetti creativi e apportare modifiche complesse con facilità. Con un controllo completo su ogni creazione, potrai realizzare le tue idee in modo veloce e preciso.

Questa offerta eccezionale su Adobe Creative Cloud Photography Plan con 20GB di memoria è un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia. Approfitta di questo sconto pazzesco del 43% su Amazon e inizia a vivere l’esperienza creativa senza limiti, ad un prezzo stracciato di soli 88,19 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.