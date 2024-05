Continuano gli sconti in casa pCloud: piani a vita al -37%

Come potresti mettere al sicuro i tuoi dati digitali? Se non ne hai la minima idea, prendi in considerazione la straordinaria opportunità proposta da pCloud: piani a vita al -37%! Questo servizio di archiviazione cloud ti permette di liberarti dagli abbonamenti ricorrenti, offrendoti la possibilità di godere di uno spazio senza limiti per conservare tutto quello che ti è più caro: dalle immagini più significative ai documenti più importanti, fino ai file indispensabili per il tuo lavoro.

L’offerta assicura non solo un risparmio considerevole ma anche la certezza che i tuoi dati saranno sempre protetti e accessibili da qualsiasi dispositivo, grazie alla crittografia AES a 256 bit e ai backup distribuiti in diverse località. È essenziale farlo subito, poiché questa promozione ha una durata limitata e non si ripresenterà in futuro.

Piani a vita al -37%: i dettagli delle diverse offerte pCloud

pCloud mette a disposizione tre differenti piani a condizioni vantaggiose. Il piano Premium 500GB, ad esempio, è ora disponibile a soli 199€, rispetto al prezzo originale di 299€. Maggiore spazio lo trovi con il piano Premium Plus 2TB è proposto a 399€, invece di 599€. Infine, se sei un professionista o imprenditore, il piano Lifetime 10TB è acquistabile a 1.190€, un taglio di prezzo impressionante dal costo abituale di 1.890€.

Oltre alla sicurezza avanzata e alla ridondanza dei dati, pCloud si distingue per l’eccellente uptime del 99,9% e per una serie di funzioni aggiuntive che arricchiscono l’esperienza d’uso. Tra queste, la condivisione facilitata di file, la sincronizzazione automatica dei dati e l’opzione di backup remoto, che assicurano un ambiente di lavoro sempre organizzato e efficiente.

Non perdere questa occasione unica di assicurarti un servizio eccezionale a un prezzo irripetibile. pCloud è noto per la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, che rende la gestione dei file semplice anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo del cloud. In aggiunta, il supporto clienti è sempre disponibile per risolvere ogni tua esigenza. Ricorda, i piani a vita al -37% sono una chance imperdibile: approfittane subito prima che la promo scade!