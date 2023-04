Adobe Firefly si espande: più strumenti IA per video editing

A cosa servono team di montatori e animatori professionisti per editare video quando esiste Adobe Firefly? Lo strumento concepito dal colosso statunitense, ovvero una IA generativa per immagini e testi, si espande ora con una suite di strumenti avanzati per il video editing, tutti potenziati dall’intelligenza artificiale. Al talento artistico delle persone, dunque, si aggiunge un pizzico di tecnologia di ultimissima generazione per ottenere risultati mozzafiato.

Adobe Firefly si espande

Come ripreso da Gizmodo, Adobe espande Firefly nelle applicazioni audio e video della suite Creative Cloud aggiungendo una serie di strumenti avanzati in beta con i quali, grazie a pochi click, si possono aggiungere filtri, effetti di testo e brani musicali senza copyright di sottofondo in qualsiasi porzione del filmato che si intende realizzare. Ma procediamo un passo alla volta.

Una delle feature più intriganti consente di correggere i colori, le luci e altri dettagli di una clip con una semplice stringa di testo. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, si può richiedere l’applicazione del filtro della “Golden Hour” affinché Adobe Firefly generi la combinazione di modifiche migliore per rispettare tale input. O ancora, si può richiedere di illuminare il volto della persona nei frame successivi grazie al riconoscimento facciale in tempo reale da parte dell’IA.

Altra novità riguarda la creazione di effetti visivi avanzati su qualsiasi testo mostrato su schermo, anche in 3D. Una semplice parola scritta con un font specifico, pertanto, può essere trasformata in un modello tridimensionale condito da effetti grafici e animazioni di alta qualità.

O ancora, l’IA può spezzare automaticamente un’intervista in più frammenti video, analizzando lo script e occupandosi del montaggio del filmato in maniera tale che le porzioni di dialogo risultino adeguatamente intervallate con clip generiche riprese dallo stesso file. A proposito di script, l’intelligenza artificiale Adobe può trascrivere il contenuto audio di un video in un file testuale, da usare eventualmente per l’inserimento di sottotitoli o altre attività.

Come se non bastasse, Adobe Firefly ora è in grado di trovare effetti sonori e brani che corrispondano perfettamente all’azione visibile su schermo: ad esempio, al video delle onde del mare che si infrangono sugli scogli l’IA aggiungerà l’esatto suono corrispondente. Anzi, Firefly potrebbe addirittura riuscire a “generare suoni personalizzati per adattarsi a uno stato d’animo e una scena specifici”, proponendo soluzioni già sicure per l’uso a titolo commerciale.

Sfortunatamente, Adobe renderà disponibili gli strumenti video IA di Firefly soltanto verso la fine di quest’anno.