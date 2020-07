Dal 6 all’11 luglio andrà in scena l’edizione 2020 di Forum PA, evento dedicato al mondo della Pubblica Amministrazione. Tra i protagonisti anche Adobe, che torna sul palco quest’anno per ovvie ragioni esclusivamente digitale. Si parlerà dell’innovazione tecnologica applicata al settore pubblico e della sua importanza in un momento storico tanto delicato.

Forum PA 2020: gli appuntamenti con Adobe

Sarà l’occasione per discutere del progetto di Trasformazione Digitale in atto nel nostro paese e di ciò che si può fare per sostenerlo. Dal canto suo la software house ha contribuito con soluzioni per la digitalizzazione e la realizzazione di esperienze digitali personalizzate, efficienti e sicure anche attraverso il programma Digital GOV 202o messo in campo proprio per aiutare la Pubblica Amministrazione, quella centrale così come quella locale, a essere più digitale, multicanale e interattiva. Questo il commento di Federico Tota, Country Manager Adobe Italia.

Oggi più che mai, i cittadini si aspettano che la comunicazione con la PA avvenga secondo le stesse modalità digitali e dinamiche con le quali interagiscono nella vita di tutti i giorni con le persone ma anche con le aziende. Accedere a servizi digitali chiari, personalizzati e sicuri su tutti i dispositivi in tempo reale è ormai una necessità a cui bisogna dare una risposta. Siamo convinti che la PA sia il vero motore di un Paese: la crescita e competitività di una nazione sono possibili solo in presenza di Pubblica Amministrazione efficiente e in grado di guidare l’innovazione digitale, soprattutto in un momento storico così complesso come quello attuale, Adobe si impegna da sempre a supportare le organizzazioni pubbliche, oltre alle aziende e ai professionisti, nei loro percorsi di trasformazione digitale affinché possano ridurre la complessità, essere più efficienti ed efficaci, offrendo servizi migliori ai cittadini.

Durante l’evento sarà tra le altre cose presentata la ricerca “PA e cittadino: quali strumenti per migliorare la digital experience dell’utenza” realizzata in collaborazione con FPA e condotta su un campione di 60 enti centrali e locali. L’obiettivo è stato quello di analizzare le strategie sulla digital experience delle principali PA italiane per valutarne il grado di maturità. Prosegue Tota.

Le piattaforme cloud di Adobe consentono di trasformare il dialogo con i cittadini, la gestione dei processi interni della Pubblica Amministrazione in esperienze digitali innovative e a valore. Siamo felici di tornare a Forum PA, un appuntamento davvero rilevante per discutere sullo status dell’amministrazione pubblica e sulle sfide del prossimo futuro.

Questi gli appuntamenti in programma per quanto concerne la partecipazione di Adobe.