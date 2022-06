Adobe celebra i 75 anni di Bowie con asset gratuiti

Quest’anno, il Duca Bianco avrebbe spento 75 candeline. Tra le molte iniziative messe in campo per celebrare la ricorrenza e l’eredità artistica di David Bowie c’è anche quella presentata oggi da Adobe. La software house offre gratuitamente una serie di asset ispirati all’opera dell’Uomo che cadde sulla Terra.

David Bowie e la sua opera negli asset di Adobe

Si tratta di strumenti digitali che rendono omaggio a un’icona dello stile e della creatività, capace di attraversare e influenzare il mercato discografico (e non solo) lungo una carriera durata cinque decenni, passando da una lunga serie di metamorfosi e reinvenzioni. Sono disponibili all’interno di Photoshop, Illustrator, Fresco, Substance e Adobe Express. Per raggiungibili e sfogliarsi non bisogna far altro che visitare il mini-sito dedicato. Riportiamo di seguito le parole di un rappresentante dell’iniziativa Bowie 75, organizzata per celebrare la ricorrenza.

Le opere creative di David erano incredibilmente soggettive, chiunque le poteva interpretare in modo diverso. Questo rende la creazione dei nuovi strumenti di Adobe un modo perfetto per celebrare la sua eredità, incoraggiando altre persone a impegnarsi attraverso l’arte e l’espressione individuale, e a liberare la propria personalità creativa.

Nel dettaglio, il progetto Adobe x Bowie offre una gamma di pennelli che prendono spunto da alcuni dei più grandi successi del Duca Bianco, diversi pattern ispirati a tessuti e modelli degli abiti indossati sul palco, sfondi dai colori vivaci e adesivi che riprendono le grafiche più celebri.

