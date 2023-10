ASUS F515: su Amazon -200€ per il notebook Windows 11

In generale, il prezzo dei notebook è diminuito nell’ultimo periodo anche per il rallentamento della domanda che ha frenato questo segmento di mercato, ma quando ci troviamo di fronte a un’ottima offerta, come quella proposta oggi da Amazon sul modello ASUS F515, vale la pena segnalarlo. Il portatile è in sconto di 200 euro rispetto al listino con disponibilità immediata. Ha tutto ciò che serve per la produttività di base e lo studio. Passiamone in rassegna i punti di forza.

Affare notebook su Amazon: ASUS F515

A livello di comparto hardware, nel suo case sottile ed elegante sono presenti le seguenti specifiche tecniche: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i3-1115G4 con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in versione S con licenza ufficiale Microsoft. Ancora, ecco le porte di connessione integrate: una USB 3.2 Type-C e una Type-A, due USB 2.0 Type-A, uscita video HDMI 1.4, lettore di microSD e jack audio. Per saperne di più e vedere altre immagini consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 379 euro invece di 579 euro come da listino, ASUS F515 è un affare da cogliere al volo per chi cerca un portatile affidabile e dalle ottime prestazioni, adatto sia al lavoro (documenti, posta elettronica, comunicazione) che allo studio (navigazione, ricerca, scrittura e così via). Grazie al suo ampio pannello e al comparto audio di qualità, può regalare soddisfazioni anche nell’ambito dell’intrattenimento multimediale, ad esempio per lo streaming.

Non è necessario attivare coupon né inserire codici, è tutto pronto per metterlo nel carrello. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, il notebook arriverà a casa già entro domani, senza spese extra.

