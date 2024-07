Affare domotica: SONOFF MINI R4, 4 pezzi in DOPPIO SCONTO

SONOFF MINI R4 è uno degli articolo più cercati nell’ambito della domotica: approfitta del doppio sconto su Amazon per la confezione che ne contiene 4 pezzi. È l’attuatore Wi-Fi per la domotica, compatibile con le tecnologie Matter, Google Home, Alexa, Apple Home ed eWeLink. Dai uno sguardo alle recensioni pubblicate da chi lo sta già usando: sono oltre 1.150 con un voto medio molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.

SONOFF MINI R4: la super offerta su Amazon

I punti di forza in dotazione sono davvero tanti e vanno ben oltre le sue dimensioni compatte. Tra questi, supporta fino a 10 A di carico, la presenza della modalità Relè distaccato (stati degli interruttori esterni e del relè separati) e del chip ESP32 progettato appositamente per la smart home, con prestazioni dual core e ampia memoria interna per gestire ogni operazioni in modo stabile e sicuro. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

Approfitta del doppio sconto disponibile in questo momento e acquista 4 unità di SONOFF MINI R4 al prezzo finale di soli 36,95 euro. La prima riduzione è applicata in automatico, per la seconda ti basta invece attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda.

Hai un abbonamento Prime attivo? Se decidi di effettuare subito l’ordine, per te c’è anche la consegna gratuita assicurata già entro domani. Altrimenti, puoi iniziare i 30 giorni di prova e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza spese. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del produttore sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la propria rete logistica.