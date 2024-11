Affare smart home: 4 lampadine Tapo L530E al MINIMO STORICO

Segnaliamo la super offerta di Amazon che propone la confezione con ben quattro lampadine LED di TP-Link, modello Tapo L530E, al prezzo minimo storico. Un’occasione da cogliere al volo per illuminare tutta la casa con le modalità tipiche di una smart home, in modo intelligente e intuitivo, controllando ogni punto luce in modo evoluto, anche attraverso comandi vocali quando si è nelle stanze, da remoto via app su smartphone oppure con routine personalizzate, ad esempio in base all’orario o al giorno della settimana.

L’offerta sul bundle di Tapo L530E è imperdibile

Si tratta dell’articolo più venduto della categoria e non è certo un caso. È a colori (ne può riprodurre 16 milioni in modo selettivo), può arrivare a una luminosità pari a 806 lumen, integra il supporto per Alexa e Google Home, consuma solo 9 W e non richiede hub dedicati, collegandosi direttamente al router grazie alla connettività Wi-Fi. Dai uno sguardo alla scheda del bundle per saperne di più.

Lo sconto è applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) e ti permette di acquistare 4 lampadine LED della gamma TP-Link Tapo L530E al prezzo finale di soli 27,99 euro. Si tratta del minimo storico da quando sono in vendita. La disponibilità è immediata, ma non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta.

Con un abbonamento Prime attivo hai diritto anche alla consegna gratuita, prevista già entro domani se lo ordini subito. La rete logistica di Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Con oltre 31.000 recensioni positive ricevute, il voto medio è superiore a 4 stelle su 5.