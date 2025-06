Affare smart home: è crollato il prezzo di Shelly Plus 1PM

Trovi in forte sconto su Amazon un dispositivo tra i più apprezzati dagli addetti ai lavori nel campo della domotica: Shelly Plus 1PM. È l’interruttore smart dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, a un canale e con misurazione della potenza, capace di gestire carichi fino a 16 A. Perfetto per il controllo remoto di elettrodomestici, impianti e circuiti, consente di accendere, spegnere e monitorare i consumi energetici ovunque tu sia. Un valido alleato per l’automazione e il risparmio energetico, così da poter individuare facilmente gli sprechi e abbattere i costi in bolletta.

Shelly Plus 1PM è in offerta su Amazon

Si integra senza problemi con l’ecosistema già configurato e permette di creare scene automatizzate su misura. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per far accendere un elettrodomestico solo dopo l’apertura di una porta e in una fascia oraria prestabilita. Inoltre, grazie all’app Smart Control dedicata, è possibile impostare notifiche oltre a controllare da remoto e regolare ogni parametro. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo di soli 18,99 euro, Shelly Plus 1PM può trasformare la tua casa in una smart home. È merito del forte sconto sul listino applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali). La disponibilità è immediata, il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,6/5.

Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Se lo ordini subito, riceverai l’interruttore smart già entro domani. E, se sei un membro Prime, per te c’è anche la consegna gratis. Vuoi risparmiare ancora di più? Dai uno sguardo ai bundle con due pezzi e quattro pezzi.