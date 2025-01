AFFARE per lo streaming: sconto 35% su Fire TV Stick 4K Max

È il modello più recente e migliore della gamma: in sconto del 35% sul listino ufficiale, il nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon trasforma qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV evoluta e pronta per lo streaming di film, episodi delle serie, show, partite, video dai social e così via. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso per riceverlo già entro domani, direttamente a casa tua.

Fire TV Stick 4K Max è in offerta su Amazon

Come suggerisce il nome, assicura il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD oltre che alla tecnologia Dolby Vision per un’esperienza di visione coinvolgente sotto tutti i punti di vista. È anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6E per uno streaming ancora più fluido. Al suo interno c’è una memoria da 16 GB per il salvataggio delle applicazioni, può collegarsi a tutte le piattaforme più note (Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, RaiPlay, YouTube e altre ancora) e, all’occorrenza, può anche essere utilizzato per controllare i dispositivi della smartphone. Scopri di più nella pagina dedicata.

In dotazione c’è il telecomando con Alexa che permette di impartire comandi vocali attraverso il microfono integrato. Se lo ordini subito, il nuovo Fire TV Stick 4K Max arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: grazie allo sconto del 35% applicato in automatico, lo paghi solo 51,99 euro (invece di 79,99 euro come da listino ufficiale). Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, se sei interessato di consigliamo di approfittarne ora per non lasciarti sfuggire l’occasione.