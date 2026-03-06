Afranga ottiene la licenza ECSP: la fintech bulgara guida la rivoluzione del crowdfunding UE

Afranga è l’operatore fintech bulgaro che ha ridefinito il P2P lending nel Sud-Est Europa, trasformandosi da startup di successo in fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi del Regolamento UE 2020/1503. Con sede a Sofia e operativa dal 2021, la piattaforma funge da ponte regolamentato tra il mercato dei capitali retail e il credito al consumo/aziendale garantito.

Il rebranding strategico del 2025 ha sancito il passaggio alla piena conformità ECSP, integrando standard di protezione istituzionali con rendimenti competitivi.

Afranga, una società in piena evoluzione

In risposta al nuovo quadro normativo europeo, Afranga ha attuato una trasformazione strutturale che la posiziona tra i leader del crowdfunding regolamentato. Il cuore di questa evoluzione è l’ottenimento della licenza ECSP (European Crowdfunding Service Providers), rilasciata dalla FSC bulgara con la decisione № 863-ДУКФ del settembre 2023.

Questo passaggio non è solo formale, ma sostanziale: oggi la piattaforma opera come un’entità legale interamente dedicata al crowdfunding, garantendo standard di trasparenza senza precedenti tramite il KIIS (Key Investment Information Sheet) e test di adeguatezza per proteggere gli investitori meno esperti.

Sul fronte della sicurezza finanziaria, Afranga ha blindato il capitale degli utenti integrando Lemonway, prestigioso istituto di pagamento francese vigilato dall’ACPR. Grazie a questa partnership, i fondi degli investitori sono depositati su conti segregati e non transitano mai nel bilancio della piattaforma. Questa architettura garantisce che, in caso di insolvenza di Afranga, il capitale rimanga intatto, inaccessibile ai creditori dell’azienda e prontamente restituibile ai legittimi proprietari.

Come viene gestito il rischio su Afranga

Con l’adeguamento alla normativa europea, la gestione del rischio su Afranga è passata da un modello basato sulla fiducia a un protocollo di sicurezza rigoroso e multilivello, requisito imprescindibile per il mantenimento della licenza ECSP.

Oggi, la tutela dell’investitore inizia molto prima del singolo prestito, attraverso una due diligence continua sui Loan Originators. Non si tratta più di una verifica iniziale isolata, ma di uno screening costante dei bilanci e della qualità del portafoglio, validato da audit periodici che assicurano la solvibilità dei partner nel tempo. Questa trasparenza è cristallizzata nel KIIS (Key Investment Information Sheet), un documento obbligatorio per ogni progetto dove l’utente può consultare dati cruciali, come il tasso di default storico dell’originator e l’incidenza dei prestiti deteriorati (NPL).

Anche la gestione delle criticità ha subito una trasformazione strutturale attraverso un processo di recovery formalizzato. In caso di insolvenza, Afranga non agisce più in modo informale, ma segue un protocollo in tre fasi: si parte dal sollecito diretto, si passa alla negoziazione per un’eventuale ristrutturazione del debito e, se necessario, si arriva all’azione legale forzosa tramite partner specializzati.

Quale modello operativo adotta l’azienda

Il modello operativo di Afranga si è consolidato come un marketplace di P2P lending altamente specializzato, agendo da ponte tecnologico e normativo tra il risparmio retail dell’area EEA e il mercato del credito privato nel Sud-Est Europa.

Questa architettura poggia su un’accessibilità democratica: con un investimento minimo di soli 10 euro, la piattaforma permette a chiunque di costruire un portafoglio diversificato in mercati dinamici come quelli della Bulgaria e della Repubblica Ceca. L’aspetto più vantaggioso per l’investitore è l’assenza di barriere all’ingresso e all’uscita, grazie a una politica zero commissioni che copre l’intero ciclo di vita dell’investimento, dal deposito al prelievo.

Il motore della crescita di Afranga nel biennio 2024-2025 è stato l’ampliamento dell’offerta. Se inizialmente la piattaforma era il braccio finanziario della sola Stikcredit, nel 2025 si è evoluta aprendo le porte a nuovi partner verificati come Lendivo, aumentando così le opzioni di diversificazione per l’utente.

In termini di rendimento, la struttura attuale (aggiornata a febbraio 2026) premia la fedeltà temporale con tassi scalari estremamente competitivi: si parte dal 12% per i prestiti a 12 mesi, salendo al 13% per i 24 mesi, fino a raggiungere il 14% per le durate a 48 mesi, con picchi promozionali che possono toccare il 16% annuo.

SaveSmart e GrowBot, i due prodotti di punta

La strategia di investimento su Afranga si sviluppa attorno a un dualismo perfetto tra automatismo e controllo, offrendo soluzioni su misura per ogni tipologia di investitore.

Per chi predilige la semplicità assoluta, il prodotto SaveSmart rappresenta l’approccio Set & Forget. Pensato per chi desidera una rendita passiva senza l’onere di selezionare i singoli prestiti, si comporta quasi come un conto deposito ma con il vigore del P2P. A seconda del vincolo scelto (3, 6 o 12 mesi), i rendimenti oscillano tra l’8% e il 12%, garantendo una liquidità costante grazie al pagamento mensile degli interessi. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dalla clausola di Buyback, che tutela il capitale in caso di default del sottostante.

Sul fronte opposto troviamo GrowBot, lo strumento di Auto-Invest avanzato dedicato a chi punta a massimizzare le performance, puntando a tassi del 14-16%. Questo bot non è un semplice pilota automatico, ma un assistente altamente personalizzabile: permette, infatti, di filtrare le opportunità per nazione, durata e specifico Loan Originator, un vantaggio cruciale ora che la piattaforma ospita partner multipli come Lendivo. La forza diGrowBot risiede nella sua capacità di frazionare il capitale in micro-quote da 10 euro, atomizzando il rischio e accelerando l’interesse composto attraverso il reinvestimento immediato dei rimborsi. La funzionalità GrowBot sarà disponibile nel corso di quest’anno.

È fondamentale ricordare che, in linea con i dettami della licenza ECSP, l’accesso a entrambi gli strumenti è subordinato al completamento del Questionario di Appropriatezza. Questo passaggio assicura che la strategia scelta sia perfettamente allineata al profilo di rischio e alla competenza finanziaria dell’investitore.

La consacrazione ufficiale: Afranga premiata al Forbes Innovation Awards 2025

Il 2025 ha segnato l’anno della consacrazione per Afranga, che ha visto riconosciuto il proprio impegno nel panorama fintech attraverso prestigiosi premi internazionali che ne celebrano l’evoluzione normativa e tecnologica.

Il riconoscimento di maggior rilievo è arrivato dai Forbes Innovation Awards 2025, dove la piattaforma ha conquistato il terzo posto nella categoria Innovative Service. Questo podio non è solo un traguardo simbolico, ma premia la capacità di Afranga di aver democratizzato l’accesso agli investimenti in prestiti aziendali, rendendolo un processo lineare, sicuro e totalmente trasparente sotto l’ombrello della licenza europea ECSP.

Inserito nel contesto dei premi promossi da Forbes Bulgaria, questo riconoscimento sottolinea come la società si sia distinta tra le realtà più all’avanguardia del Paese. La giuria ha premiato in particolare la creazione di un ecosistema dove la regolamentazione non è vista come un limite, ma come il motore principale per offrire agli investitori retail uno standard di sicurezza professionale, consolidando la reputazione di Afranga come punto di riferimento per il crowdlending in tutta l’Unione Europea.

Se desideri diversificare i tuoi risparmi attraverso una piattaforma europea con licenza ECSP, puoi valutare le soluzioni offerte da Afranga. Scopri i dettagli e le opportunità d’investimento sul sito ufficiale di Afranga.