Agence France-Presse denuncia X per le news non pagate

Agence France-Presse (AFP) ha presentato una denuncia contro X al tribunale di Parigi. Secondo l’agenzia di stampa, l’azienda californiana ha rifiutato di concordare il compenso da pagare per la pubblicazione delle news sul social network, come previsto dalla legge francese che recepisce la direttiva europea sul copyright.

Il Parlamento francese ha approvato circa quattro anni fa la legge che recepisce la direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore. In base a tale legge, ogni sito che condivide notizie di editori e agenzie di stampa deve negoziare un giusto compenso (valido fino a due anni dopo la data di pubblicazione).

Agence France-Press afferma che X non ha voluto avviare una discussione in merito, quindi “conserva la maggior parte del valore monetario generato dalla distribuzione delle notizie“. Per questo motivo è stata presentata una denuncia al tribunale di Parigi con l’obiettivo di ottenere un’ingiunzione urgente. L’agenzia di stampa vuole che X fornisca tutti gli elementi necessari per valutare il compenso dovuto ai sensi della legge in vigore.

Questa è stata la risposta di Elon Musk:

This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don’t!?

— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023