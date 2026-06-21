 Gli agenti AI avranno un'identità digitale in Estonia
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Gli agenti AI avranno un'identità digitale in Estonia

In Estonia verrà assegnata un'identità digitale agli agenti AI, denominata AI ID code, per limitare le loro azioni e stabilire le responsabilità.
Gli agenti AI avranno un'identità digitale in Estonia
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In Estonia verrà assegnata un'identità digitale agli agenti AI, denominata AI ID code, per limitare le loro azioni e stabilire le responsabilità.
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Gli agenti AI sono sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare identità digitali, denominati AI ID codes, per definire i loro limiti e stabilire le responsabilità.

Primo paese al mondo con identità digitale per agenti AI

L’Estonia è un piccolo stato dell’Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è uno dei più tecnologicamente avanzati. Quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online. I cittadini possono anche votare tramite Internet. Ora diventerà il primo paese al mondo che assegna un’identità digitale agli agenti AI.

La creazione degli AI ID codes è stata proposta dal consiglio consultivo della Eesti.ai, un’iniziativa che prevede l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti i settori dell’economia e della pubblica amministrazione. La proposta è stata quindi approvata dal Primo Ministro Kristen Michal. Il governo estone attribuirà quindi un codice di identificazione agli agenti AI.

In futuro, l’intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti digitali per nostro conto, compilando report, preparando dichiarazioni o interagendo con i sistemi informativi. A tal fine, deve essere chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti e chi è in definitiva responsabile.

Attraverso l’identità digitale, agli agenti AI che agiscono per conto di una persona o di un’azienda verranno attribuiti poteri limitati e controllabili. Ciò eviterà che individui o organizzazioni siano costretti a concedere agli assistenti AI l’accesso a tutti i loro diritti, servizi e dati. Deve essere ad esempio possibile specificare se un agente AI può solo visualizzare dati, preparare un documento, effettuare un pagamento o agire esclusivamente entro un determinato limite finanziario.

L’identità digitale viene utilizzata dai cittadini estoni per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, firmare documenti e anche per sposarsi. Ora verrà estesa agli agenti AI. Gli stranieri non residenti in Estonia possono avere la stessa identità digitale tramite il programma e-Residency (utile ad esempio per aprire un’impresa online).

Fonte: Republic of Estonia Government

Pubblicato il 21 giu 2026

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