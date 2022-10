Agenzia per la Cybersicurezza: concorso per 60 diplomati

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 diplomati con esperienza di almeno tre anni nei settori indicati nel bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 28 ottobre. Gli interessati possono inviare la domanda entro le ore 18:00 del 28 novembre tramite il portale InPA.

Nuove assunzioni per migliorare la sicurezza del Paese

Sono sette i profili previsti dal bando di concorso per un totale di 60 diplomati che lavoreranno nella sede di Roma per “contribuire alla preparazione, prevenzione, gestione e risposta a eventi cibernetici, per valutare i prodotti e servizi informatici nonché per soddisfare le esigenze di sicurezza informatica della rete, dei sistemi, dei dispositivi e dei servizi informatici dell’Agenzia“. Per quasi tutti i profili è richiesta la disponibilità di spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero, mentre per due profili è richiesta anche la disponibilità di lavorare su turni H24 7/7 e la pronta reperibilità.

Roberto Baldoni, Direttore Generale di ACN, ha dichiarato:

Lavorare in Agenzia vuol dire lavorare dietro le quinte per aumentare costantemente la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici, delle reti e dei servizi essenziali del Paese. Con questo bando andiamo a cercare i migliori tecnici che vogliano impegnare il proprio talento e le proprie competenze al servizio dell’interesse del Paese. Una missione vitale per il mantenimento della prosperità economica e della sicurezza dell’Italia all’interno del processo di trasformazione digitale. Oggi in Italia servono almeno 100.000 esperti, dalle figure tecniche alle professionalità trasversali. La cybersicurezza è un mondo di professionalità e competenze che stanno iniziando a crescere. Come Agenzia nazionale siamo impegnati a coltivarle e promuoverle dentro e fuori ACN, nelle amministrazioni e nelle imprese.

I 60 posti disponibili sono così suddivisi:

15 Coordinatori Cyber Security Triage Operator e Digital Forensic and Incident Response Specialist

10 Coordinatori Security and Threat Analyst

5 Coordinatori Red Team Operator

5 Coordinatori Data Collection and Analysis

5 Coordinatori Tecnico di laboratorio software

5 Coordinatori Tecnico di laboratorio hardware

15 Coordinatori IT project coordinator and developer

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia. La candidatura può essere presentata sul portale InPA. Sono previste una prova scritta e una prova orale. Se il numero di candidati è superiore a 1.000, l’Agenzia effettuerà una preselezione per titoli.