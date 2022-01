Cybersecurity in Italia: 100.000 posti di lavoro disponibili

Il settore della cybersecurity è in costante crescita, di pari passo con le sempre più crescenti minacce legate alla rete.

In tal senso, i dati forniti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sono chiari: mancano 100.000 esperti nel nostro paese. Proprio in questo ambito, diversi enti si stanno muovendo per offrire soluzioni per formare del personale specializzato.

A livello pratico, si tratta di un nuovo settore del mercato del lavoro che promette ottimi guadagni e mansioni piuttosto soddisfacenti.

Quali sono i requisiti per diventare esperto di cybersecurity? Il percorso di studi può essere piuttosto articolato, soprattutto in un paese dove scuola e nuove tecnologie non vanno sempre d'accordo.

Un primo passo concreto in questa direzione, può essere seguire un apposito corso specifico. In questo senso, una delle offerte più interessanti arriva da Domestika, una piattaforma specializzata nella formazione online.

Cybersecurity: come diventare un esperto in questo settore per trovare lavoro?

Il corso a A scuola di Cyber Security proposto da Domestika è stato realizzato in collaborazione con il progetto Digitalizzando che, da 20 anni, si occupa di formazione tecnologica.

Il risultato di questa sinergia è un percorso formativo costituito da quasi 2 ore di video suddivise in 12 lezioni, capaci di introdurre un neofita al tema della sicurezza online. Si tratta, a livello pratico, di un primo passo verso quello che potrebbe diventare in futuro un vero e proprio lavoro.

A livello pratico, i temi trattati spaziano in diversi ambiti. Si parla di come proteggere le immagini digitali come foto e selfie ma anche come creare una password a prova di hacker. Altri argomenti particolarmente interessanti sono il diritto all'oblio e gli strumenti per tutelarsi in caso di social hacking.

Così come tutti i corsi presenti su Domestika, anche questo offre la possibilità di ricevere un certificato che attesta la partecipazione allo stesso.

E il costo? Il corso a A scuola di Cyber Security è disponibile al prezzo di 89,99 euro ed è possibile usufruire di una garanzia di 30 giorni di rimborso dal momento dell'acquisto.