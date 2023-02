Agenzia delle Entrate: il sito è tornato online

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è tornato raggiungibile dopo alcune ore in cui si sono verificati problemi tecnici, tali da rendere indisponibile la risorsa online e la fruizione dei servizi ad ecco collegati. È quanto rende noto una comunicazione di Sogei che fa esplicito riferimento alla possibilità che si verifichino ulteriori rallentamenti. Ecco il messaggio.

Nella mattinata del 10 febbraio 2023 si sono verificati alcuni problemi tecnici che hanno reso temporaneamente indisponibile il sito internet dell’Agenzia. Sogei ha ripristinato tutti i servizi che, tuttavia, potrebbero ancora subire qualche rallentamento. Ci scusiamo per il disagio.

Problemi tecnici per il sito dell’Agenzia delle Entrate

Non è dato a sapere quale sia l’esatta natura del malfunzionamento, ma si parla di un down temporaneo dovuto a un guasto riscontrato nei server, manifestatosi a partire dalle ore 07:00 circa. Dunque, può essere esclusa l’ipotesi di un attacco.

A coloro che hanno provato a effettuare l’autenticazione è stato mostrato un messaggio di errore. Vale lo stesso per altri portali della Pubblica Amministrazione.

Campagne di phishing a tema Fisco

Proprio nella giornata di ieri, CERT-AGID ha diffuso un avviso riguardante nuove campagne malevole a tema Fisco. Questo il post condiviso su Twitter.

In corso nuove campagne malevole 🇮🇹 a tema #AgenziaEntrate #Ursnif e #Phishing In 3 giorni il CERT-AGID ha avuto evidenza di 5 campagne massive rivolte a PA e Privati. 💣 #IoC 👇 🔗 https://t.co/mNFu03kC37 ℹ️ Dettagli 👇 🔗 https://t.co/goIltK4HBp pic.twitter.com/CFR0XwRp4V — Cert AgID (@AgidCert) February 9, 2023

Si parla di phishing e del tentativo di diffondere il malware Ursnif attraverso messaggi email che riportano una falsa comunicazione dell’Agenzia. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Il codice maligno, in caso di infezione, è in grado di intercettare il traffico di rete generato dalla vittima e di trafugare le credenziali necessarie per l’accesso ai conti, come il più classico dei trojan bancari. Come sempre, la protezione di un antivirus efficace e mantenuto costantemente aggiornato è utile a mantenere le grinfie dei cyberciminali lontani dai propri dati e dispositivi.

