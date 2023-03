Aggiornate i vostri smartphone Samsung: hanno un fix di sicurezza molto importante!

A metà marzo 2023 il team Project Zero di Google ha segnalato a Samsung una serie di vulnerabilità su molteplici smartphone dell’intero portfolio Galaxy, correlati a un bug nei modem Exynos installati sotto la scocca. Quest’ultimo, stando al report del TAG (Threat Analysis Group), consente ai malintenzionati di impossessarsi degli smartphone conoscendo banalmente il numero di telefono delle vittime.

La Grande G ha già rilasciato il fix durante questo mese ma, per implementarlo sui dispositivi mobili interessati, è risultato necessario attendere ancora qualche giorno. Finalmente, ora il colosso tecnologico sudcoreano ha confermato che i difetti di sicurezza sono stati corretti con l’ultima patch di sicurezza.

Gli smartphone Samsung tornano al sicuro

Ad annunciare la disponibilità del fix ufficiale è stato un moderatore della community Samsung, il quale ha specificato – in risposta a un utente del forum – che la vulnerabilità delle chiamate Wi-Fi non è più un problema allarmante in quanto l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023 include il necessario per eliminarla.

Nello specifico, il moderatore ha dichiarato:

“Dopo aver determinato che 6 vulnerabilità potrebbero potenzialmente avere un impatto su certi dispositivi Galaxy, nessuna delle quali era “grave”, Samsung ha rilasciato patch di sicurezza per 5 di queste. Un’altra patch di sicurezza verrà rilasciata ad aprile per affrontare la restante vulnerabilità.”

Pertanto, coloro che sono in possesso dei seguenti smartphone, non solo della gamma Samsung Galaxy, dovranno scaricare l’update di aprile 2023 appena disponibile: