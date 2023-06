Agua de Sol, acqua potabile dal sole: si può fare

Produrre acqua potabile dalla luce: è l’idea su cui sta lavorando Agua de Sol, società francese attiva dal 2019 e con sede a Saint-Denis-lès-Bourg, un piccolo comune non troppo lontano dal nostro confine. Il risultato della fase di ricerca e sviluppo condotta fin qui prende il nome di SunAir Fountain, un dispositivo (visibile nell’immagine di apertura e nel video qui sotto) realizzato proprio a tale scopo.

SunAir Fountain di Agua de Sol: l’acqua potabile, per tutti

Nessun trucco. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un normale pannello fotovoltaico è in realtà un modulo strutturato in modo da catturare l’umidità che si genera autonomamente durante le ore notturne, all’interno di un materiale assorbente, che sarà poi riscaldato dai raggi solari durante il giorno, producendo così vapore acqueo, trasformato infine in liquido e condensato al contatto con l’aria spostata da una ventola apposita, anch’essa alimentata dall’energia rinnovabile proveniente dal cielo. Il funzionamento è quello mostrato nel filmato seguente, caricato sul canale YouTube di Philippe Dekoninck, fondatore della startup.

La volontà è quella di perfezionare il sistema per poi renderlo fruibile laddove il rifornimento di acqua potabile non è cosa semplice. Un problema concreto, che affligge parte del pianeta e gli oltre due miliardi di persone che la popolano. Si tratta di una tecnologia a basso costo, che non richiede grandi spese per l’installazione né per il mantenimento, al netto di quelle necessarie per la sostituzione periodica dei filtri. Ed è proprio questo a renderla potenzialmente rivoluzionaria, un passo avanti rispetto ad altri progetti già messi in campo con la stessa finalità.

Un pannello SunAir Fountain dalla superficie pari a un metro quadrato può arrivare a produrne fino a due litri al giorno. L’impianto ha un peso complessivo pari a 35 chilogrammi.

Una fase di test sul campo è prevista per quest’anno nell’isola greca di Nisyros. Tra i riconoscimenti già assegnati ad Agua de Sol per l’idea citiamo l’EIT Food Marketed Innovation Prize Challenge e la selezione per partecipare all’edizione 2023 degli Aviram Awards.