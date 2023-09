Ahsoka è disponibile: come guardare in streaming tutti gli episodi

Ahsoka è l’attesissima nuova serie TV dell’universo di Start Wars: il nuovo progetto vede il ritorno sullo schermo di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, già vista in The Mandalorian oltre che nelle serie animate di Star Wars.

Tutti gli episodi di Ahsoka saranno disponibili in streaming su Disney+, come parte del catalogo della piattaforma. In totale, è previsto il rilascio di 8 episodi, con una cadenza di uno a settimana, fino al gran finale, in programma il prossimo 3 ottobre.

Per guardare Ahsoka su Disney+ basta attivare l’abbonamento mensile, dal costo di 8,99 euro per 30 giorni, oppure l’abbonamento annuale, dal costo di 89,99 euro (con un risparmio di due mesi rispetto al mensile). L’attivazione è immediata e può avvenire qui di seguito.

Ahsoka è su Disney+: il calendario e come guardare tutti gli episodi

I primi tre episodi di Ahsoka sono già su Disney+, pronti per la visione in streaming. In totale, la serie sarà composta da 8 episodi, con un rilascio settimanale. L’ultima puntata di Ahsoka sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 3 di ottobre.

La serie va ad arricchire il catalogo di serie TV dedicate all’universo di Star Wars, dopo The Mandalorian, Andor e The Book of Boba Fett a cui si affianca la miniserie Obi-Wan Kenobi. Per gli appassionati, quello con Ahsoka è, quindi, un appuntamento irrinunciabile.

Come detto in precedenza, tutti gli episodi di Ahsoka sono disponibili o saranno disponibili su Disney+. Per accedere alla serie basta attivare un nuovo abbonamento: l’attivazione è immediata e non ci sono vincoli di permanenza o costi aggiuntivi.

Disney+ costa 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno, scegliendo l’abbonamento annuale che garantisce un risparmio di due mesi sulla spesa complessiva. Per attivare subito l’abbonamento è possibile seguire il link qui di sotto.

