Hogwarts Legacy per PS4: IMPOSSIBILE non volerlo (-40%)

Hogwarts Legacy, il tanto atteso gioco di ruolo d’azione ambientato nell’universo magico di Harry Potter, è disponibile per PS4, regalandoti un’epica avventura da vivere nel mondo di Hogwarts nel 1800. E se hai temuto di perderti questa avventura, Amazon offre uno sconto imperdibile del 40% per rendere ancora più dolce l’esperienza. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 35,99 euro, anziché 59,99 euro.

Hogwarts Legacy per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

In questo gioco, non solo visiti i familiari luoghi magici di Hogwarts, ma esplori anche ambientazioni inedite, immergendoti completamente nell’atmosfera magica dell’epoca. Potrai personalizzare il tuo aspetto, distillare pozioni, padroneggiare nuovi incantesimi e potenziare le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato essere.

Sei coinvolto in una trama avvincente, in cui il tuo personaggio è destinato a essere uno studente la cui abilità potrebbe essere la chiave per svelare un antico segreto che minaccia il mondo magico. La tua missione sarà forgiare alleanze, combattere i maghi oscuri e, alla fine, determinare il destino di tutto il mondo magico.

L’aspetto più intrigante di Hogwarts Legacy è la possibilità di plasmare la tua eredità magica. La storia che lasci sarà completamente determinata dalle tue azioni e dalle scelte che fai lungo il percorso. Con ogni incantesimo lanciato e ogni decisione presa, scriverai la tua storia nell’annali di Hogwarts.

Hogwarts Legacy è un’esperienza immersiva che ti trasporta nel cuore del mondo magico che hai imparato ad amare attraverso i libri della J. K. Rowling. Non perdere l’opportunità di vivere la tua avventura a Hogwarts, plasmando il destino del mondo magico e lasciando un’eredità indelebile. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 35,99 euro, prima che sia troppo tardi.