SCONTO imperdibile per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Appena lanciato, il nuovo gioco della serie The Legend of Zelda è già in forte sconto su Amazon. Si tratta di Echoes of Wisdom, un’esclusiva di lusso per il catalogo di Nintendo Switch. È il primo titolo della serie che vede protagonista la principessa e non Link. Se sei interessato, acquistalo subito, considerando la promozione non fatichiamo a immaginare che possa andare presto sold out.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per Switch in offerta

Caratterizzato da una grafica colorata in stile cartoon, si basa su un gameplay creativo con una forte componente puzzle, tra ambienti da esplorare, nemici da combattere ed enigmi da risolvere con l’ingegno. L’avventura prende il via quando gli abitanti di Hyrule stanno scomparendo, inghiottiti da strani squarci che sono apparsi all’improvviso. L’obiettivo è quello di affrontare la minaccia e salvare il regno, aiutati dalla misteriosa fata Tri e dal potere del bastone di Tri che crea riproduzioni dei personaggi e degli oggetti. Per tutti i dettagli, dai uno sguardo alla scheda completa.

Approfitta dello sconto del 23% applicato in automatico e acquista il nuovo Zelda: Echoes of Wisdom per Switch per Nintendo Switch al prezzo di soli 46,00 euro (invece di 59,90 euro) come da listino. Si tratta dell’edizione italiana in copia fisica. Non devi attivare coupon né inserire codici: è pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Se lo ordini subito, il gioco arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita e che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Fai attenzione solo al sold out: la promozione farà gola a molti.