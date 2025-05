Unreal Engine 6 in arrivo tra 2 o 3 anni: alcuni dettagli da Epic

In una lunga intervista concessa ad un podcast, Tim Sweeney, presidente e maggiore azionista di Epic Games, ha parlato per la prima volta di Unreal Engine 6, la prossima versione del noto motore grafico utilizzato in un gran numero di titoli videloudici, toccando anche diversi altri temi di tipo tecnico. Sweeney ha rivelato che la prossima versione del motore grafico unirà i vari filoni di sviluppo attualmente in corso presso Epic, con l’obiettivo di rilasciare le prime anteprime del motore agli sviluppatori entro due o tre anni.

Epic: Unreal Engine 6 passerà al multithread

Attualmente, Epic Games gestisce due linee parallele di sviluppo per Unreal Engine 5: una dedicata agli sviluppatori e un’altra ottimizzata per la community di Fortnite. Tuttavia, non tutte le funzionalità del motore sono disponibili nel titolo competitivo di Epic, a causa delle complessità legate alla compatibilità multipiattaforma. Unreal Engine 6 rappresenterà quindi un punto di convergenza di questi percorsi, integrando le innovazioni di entrambe le linee. Secondo Sweeney, le prime versioni di anteprima della nuova versione potrebbero essere rilasciate agli sviluppatori entro due o tre anni, anche se una data precisa non è stata ancora definita.

Uno dei principali ostacoli che Unreal Engine 6 intende superare è la natura single-threaded delle simulazioni di gioco, una scelta adottata per semplificare lo sviluppo sia per Epic che per gli altri sviluppatori. Sebbene questa decisione abbia reso la programmazione più accessibile, ha limitato le prestazioni, specialmente con le moderne CPU multi-core. Con UE6, Epic adotterà pienamente il multi-threading, sfruttando al meglio l’hardware moderno per migliorare l’efficienza e ridurre i problemi di performance che hanno afflitto i giochi basati su Unreal Engine 4 e 5, grazie a uno sfruttamento adeguato dell’hardware più recente.

Se vi state domandando quale potrebbe essere una data precisa per il debutto di Unreal Engine 6, bisogna considerare l’arrivo dei primi titoli UE 5, avvenuto soltanto a partire dal 2023. Tenuto conto di questo, ci si può aspettare i primi giochi con UE 6 non prima del 2028 o 2029.