Cuffie da gaming cablate a soli 22€ in OFFERTA LAMPO

È un’offerta lampo e andrà presto sold out: le cuffie da gaming del marchio Orzly, compatibili con tutte le console in circolazione e con i PC, sono in sconto del 49% su Amazon, dunque a metà prezzo (-49%). Sono cablate, dotate di un jack da 3,5 mm per il collegamento. Puoi contare sull’affidabilità di un voto medio superiore a 4/5 stelle assegnato da migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.

L’offerta sulle cuffie da gaming cablate di Orzly

Includono il microfono per parlare con i tuoi amici durante le partite multiplayer, ma anche per ascoltare la musica. Sul cavo sono presenti i comandi per la regolazione del volume. La presa USB serve invece per alimentare il sistema di illuminazione LED. Leggere e comode da usare, possono essere indossate per lungo tempo senza alcun fastidio. Le puoi utilizzare per le tue sessioni di gioco su computer, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch e su mobile. Scopri di più nella pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 22 euro, le cuffie da gaming di Orzly sono un ottimo affare. Lo sconto del 49% è applicato in automatico, non hai bisogno di attivare coupon. La colorazione è Black, quella visibile in queste immagini.

Se le ordini subito, entro pochi giorni arriveranno da te con la spedizione gestita da Amazon. Inoltre, se hai un abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratuita. In caso contrario, ti consigliamo di iniziare i 30 giorni di prova così da poter anche partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena la prossima settimana.