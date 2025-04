73€ di sconto su PS5 Pro: è su Amazon (pochi pezzi)

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out molto presto: PS5 Pro è in forte sconto su Amazon. La vera console next-gen di casa Sony raggiunge così il suo prezzo minimo da quando è in vendita. La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gratis con la consegna in meno di 48 ore.

Amazon ha tagliato il prezzo della PS5 Pro

Ha in dotazione un comparto hardware che assicura una potenza di calcolo maggiore, per una resa grafica impeccabile e senza compromessi sul fronte del framerate (addio ai 30 fps). Nel dettaglio, sono state aggiornate la CPU e la GPU, quest’ultima con il 67% di unità computazionali aggiuntive e una memoria più veloce del 28%. Tradotto: il rendering del gameplay è fino al 45% più veloce e fluido. Ci sono poi il ray-tracing avanzato con riflessione e rifrazione della luce più dinamiche, la gestione dei raggi luminosi al doppio o addirittura talvolta al triplo della velocità, senza dimenticare l’upscaling AI attraverso una tecnologia di apprendimento automatico per immagini estremamente nitide e dettagliate. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie allo sconto di 73 euro proposto in questo momento puoi acquistare la console PS5 Pro al suo prezzo minimo storico di 726 euro (invece di 799 euro come da listino). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: le unità a magazzino potrebbero essere poche e andare presto sold out, considerata la richiesta che immaginiamo essere molto elevata.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita direttamente a casa tua già entro un paio di giorni, se la ordini subito. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5/5.