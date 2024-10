Risparmia sul preordine di Silent Hill 2 per PS5

Non lasciarti sfuggire lo sconto di Amazon per il remake di Silent Hill 2, in arrivo tra pochi giorni su PS5. Si tratta della prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di ulteriori offerte, ancora migliori, la riduzione extra della spesa sarà applicata in automatico. Preparati a un’esperienza unica immerso in una fitta nebbia, con effetti sonori che ti terranno incollato allo schermo (e ti faranno saltare sulla sedia).

Preordina il remake di Silent Hill 2 per PS5 e risparmia

Pubblicato nella sua versione originale da Konami nel 2001 per le piattaforme dell’epoca, ha segnato l’evoluzione del genere survival horror, grazie alle dinamiche che fanno pesantemente leva sulla componente psicologica. È ambientato nella città che dà il nome alla serie e vede a James Sunderland come protagonista, chiamato a intraprendere l’avventura più terrificante della sua vita dopo aver ricevuto una lettera misteriosa apparentemente scritta dalla moglie defunta. Lo sviluppo è stato affidato al Bloober Team, con il coinvolgimento del compositore Akira Yamaoka e dell’artista Masahiro Ito. Dai un’occhiata alla scheda completa del gioco per tutti gli altri dettagli. Qui sotto uno screenshot utile per capire quale atmosfera si respira in-game.

Puoi acquistare in preordine il remake di Silent Hill 2 per PS5 al prezzo di 65,80 euro (invece di 69,99 euro) e goderti il titolo dal day one dell’8 ottobre con la consegna gratuita. Se però non ami le emozioni forti, ti consigliamo di lasciar perdere e passare ad altro.

Il comparto grafico è stato aggiornato per sfruttare al meglio l’hardware della console di ultima generazione, portando modelli poligonali e texture alla risoluzione 4K. È venduto e spedito da Amazon, come già detto con la prenotazione al prezzo minimo garantito.