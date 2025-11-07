AI Act: modifiche alla legge dopo le pressioni USA?

La Commissione europea potrebbe posticipare l’applicazione di alcune parti dell’AI Act, in seguito alle pressioni ricevute dal governo statunitense e dalle Big Tech. Secondo le fonti del Financial Times, la decisione potrebbe essere annunciata al termine della riunione prevista il 19 novembre relativa alla semplificazione di alcune norme, tra cui quella sui cookie (direttiva ePrivacy).

Novità per i sistemi AI ad alto rischio?

Il pacchetto di semplificazioni è stato sottoposto ad una consultazione pubblica terminata il 15 ottobre. Verrà presentato dalla Commissione europea il 19 novembre e riguarderà anche l’AI Act. Dalla bozza della proposta sembra che siano state assecondate alcune richieste delle Big Tech e del governo statunitense, nonostante la dichiarazione del portavoce all’inizio di luglio.

L’accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti non contiene nessun riferimento alle leggi digitali già in vigore (AI Act, Digital Services Act e Digital Markets Act), ma i funzionari europei vorrebbero evitare eventuali ritorsioni da parte di Donald Trump (secondo Reuters, il governo statunitense avrebbe avviato un’imponente campagna di lobbying).

L’AI Act è in vigore dal 1 agosto 2024. Dal 2 agosto 2025 viene applicato ai modelli AI general purpose, ovvero ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok, Claude e altri, per i quali sono disponibili codice di condotta e linee giuda.

Le disposizioni per i sistemi considerati ad alto rischio per salute, sicurezza e diritti fondamentali verranno applicate dal 2 agosto 2026. La Commissione europea avrebbe proposto di posticipare la scadenza ad agosto 2027 per consentire alle aziende di modificare le loro pratiche per i sistemi AI già sul mercato.

Anche le eventuali sanzioni per mancanza di trasparenza verrebbero inflitte a partire da agosto 2027 (un anno dopo). L’aggiornamento dell’AI Act dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.