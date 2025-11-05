AI Mode di Google prenota i biglietti di eventi e servizi benessere

C’è stato un tempo in cui prenotare un concerto significava passare ore su Ticketmaster sperando che il sito non andasse in crash, confrontare prezzi su dieci siti diversi, e alla fine scegliere tra pagare troppo o sedersi così lontano dal palco che sarebbe stato meglio guardare la band su un video di YouTube… Google ha appena annunciato che AI Mode, quella funzione che permette di fare domande complesse e ricevere risposte dettagliate direttamente nella Ricerca, ora può prenotare biglietti per eventi e appuntamenti di bellezza e benessere al posto dell’utente.

Gli agenti AI non rispondono più soltanto a delle domande, sono degli esecutori, che fanno cose concrete per noi. Almeno in teoria. Perché Google tiene a sottolineare che la funzione è ancora in fase sperimentale e potrebbe commettere errori.

Google AI Mode prenota eventi e appuntamenti: come funziona

Si può dire ad AI Mode qualcosa tipo Trova due biglietti economici per il prossimo concerto di Raphael Gualazzi. Preferisco i biglietti per posti in piedi , e l’intelligenza artificiale inizierà a cercare su più siti web per trovare opzioni che corrispondono esattamente alle proprie richieste. Non una ricerca generica con mille risultati casuali, ma una ricerca mirata che filtra per prezzo, data, tipo di posto, e qualunque altra preferenza specificata.

Una volta finito di spulciare il web, presenta un elenco curato di opzioni con prezzi in tempo reale. L’AI fa il lavoro pesante, all’utente non resta che scegliere tra le opzioni che ha trovato. Poi collega direttamente alla pagina di prenotazione per finalizzare l’acquisto.

AI Mode non si limita agli eventi. Può anche aiutare a prenotare appuntamenti di bellezza e benessere, che è una di quelle cose che tutti rimandiamo perché trovare il salone giusto al momento giusto richiede più energie mentali di quanto siamo disposti a investire.

Ad esempio, Trova un salone per un taglio di capelli giovedì pomeriggio vicino a casa. . L’AI trova il salone e prenota l’appuntamento.

È disponibile per tutti gli utenti che hanno aderito a Search Labs, il programma sperimentale di Google, ma solo negli Stati Uniti per ora. Gli abbonati a Google AI Pro e Ultra hanno limiti più alti, il che significa che possono fare più ricerche e prenotazioni.

La prenotazione dei ristoranti, la funzione che ha fatto da apripista

Google ha introdotto per la prima volta le funzionalità “agentiche” su AI Mode ad agosto, quando ha iniziato a permettere agli utenti di fare prenotazioni al ristorante. Funziona allo stesso modo. Si danno i propri criteri, numero di persone, data, ora, zona, tipo di cucina, e l’AI cerca tra diverse piattaforme di prenotazione per trovare disponibilità in tempo reale.

È un salto enorme da motore di ricerca che mostra link ad assistente che fa cose per conto dell’utente. Perché tutti possiamo cercare su Google, ma quanto tempo si risparmia se Google fa il lavoro di aggregazione e comparazione al posto nostro?

Google è molto onesta nel dire che AI Mode è ancora sperimentale e che quindi ogni tanto potrebbe toppare. Quindi è bene sempre controllare prima di confermare l’acquisto, perché l’AI potrebbe aver capito male, frainteso una parola, o semplicemente aver avuto un’allucinazione e inventato disponibilità che non esistono.