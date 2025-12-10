AIR UP, missione bere di più: facile con questa borraccia termica (-15%)

Se fai fatica a bere tanta acqua durante il giorno, Air Up è il trucchetto che fa al caso tuo. L’innovativa borraccia termica ha fatto il giro del mondo con il suo sistema che illude il cervello e risolve il tuo problema. Infatti aromatizza l’acqua senza alterarla davvero perché usa un escamotage sensazionale. Per acquistarla approfitta dello sconto su Amazon,comprala a soli 42,49 euro subito grazie al ribasso del 15% in corso proprio ora.

La borraccia termica Air Up è geniale. È un prodotto che ti aiuta sostanzialmente a bere più acqua, soprattutto se non riesci perché ti viene la nausea quando ci provi. Oltre ad essere dotata di un sistema tutto originale, arriva con il suo starter kit quindi include anche 5 pod aromatizzati con cui metterla subito alla prova. La sua tecnologia brevettata convince il cervello di star bevendo tutto tranne acqua riuscendo a farti percepire un aroma intenso e creando un simil effetto placebo a tutti gli effetti vincente. Prima di scoprire come funziona, sappi che la borraccia ha una capienza di 480ml e che, essendo realizzata in acciaio inox, ti offre tantissimi vantaggi. Anzitutto la utilizzi per mantenere la tua acqua fredda per 14 ore di fila senza l’ausilio di alcun frigorifero (in estate è un plus). Il tappo è emertico e previene qualunque tipologia di guaio si possa verificare. Sentiti libero di metterla in zaino, nella borsa o nella tua sacca della palestra senza temere possa fuoriuscire acqua. E poi bevi comodamente perché è dotata di una cannuccia integrata.

Ma come funziona questa borraccia magica? Proprio dove appoggi la bocca, c’è uno spazio dedicato alle Pod. Queste non sono altro che capsule infuse con aromi vari (in confezione trovi: ribes nero, kola-ciliegia, tè freddo alla pesca, mago-maracuja, limette). Quando ti avvicini per bere, respiri proprio l’aroma che illude il cervello di star bevendo qualcosa di diverso. Tuttavia, alla fine dei giochi, ciò che finisce nel tuo stomaco è proprio acqua semplice.

Mettila alla prova e comprala su Amazon. Air Up diventa tua a soli 43,49 euro con lo sconto del 15% in corso.