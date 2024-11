AirPods 4 in SCONTO: i nuovi auricolari Apple

Lanciati da Apple sul mercato meno di due mesi fa, i nuovi AirPods 4 sono oggi protagonisti di uno sconto interessante su Amazon. Entrambe le versioni si trovano in offerta: sia quella dotata della tecnologia per la cancellazione del rumore che quella senza, più economica. Tra le altre cose, entrambe consentono di interagire con l’assistente Siri semplicemente muovendo la testa, una funzionalità inedita.

Amazon ha tagliato il prezzo di AirPods 4

La custodia di ricarica, con una porta USB-C, permette di arrivare a un’autonomia di 30 ore, per un’esperienza di ascolto senza compromessi in ogni ambito e in tutte le situazioni. Ci sono novità anche per quanto riguarda il design, reso più ergonomico e più comodo da indossare, con steli più corti e un pulsante di controllo dedicato all’interazione con musica e chiamate. Ogni operazione è gestita dl chip H2 progettato internamente dalla mela morsicata. Non mancano poi la resistenza all’acqua, alla polvere e al sudore, come testimonia la certificazione IPX4. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

La versione degli AirPods 4 con cancellazione del rumore è in offerta al prezzo di 189 euro (invece di 199 euro come da listino ufficiale), mentre quella senza la tecnologia può essere acquistata a 139 euro (invece di 149 euro). Lo sconto è sempre applicato in automatico, non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire.

Infine, ti segnaliamo che puoi contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita: se li ordini subito, entro domani arriveranno a casa tua senza spese aggiuntive. Vendita e spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza intermediari. È un regalo di Natale? Nessun problema, per l’eventuale restituzione avrai tempo fino a metà gennaio.