AirPods Max con soli 15€: il dupe che fa impazzire tutti (audio TOP)

Come gli AirPods Max ma a una frazione del costo. Questi cuffioni Over Ear firmati Magic Sound conquistano chiunque li provi con un audio più che ottimo e 22 ore di autonomia. Se vuoi un headset che abbia l’estetica di Casa Cupetino, non cercare più in là delle MAXI2. Collegati su Amazon dove con uno sconto del 37%, oggi le porti a casa a soli 15€ e pochi centesimi.

AirPods Max o un paio di cuffie over ear con tutto al posto giusto?

Sono disponibili in colorazione argento e sono comode e pratiche. Come vedi replicano il design di Apple per le AirPods Max, è inutile girarci intorno. Hanno dei padiglioni rettangolari che sono imbottiti e un archetto che si plasma per offrirti il comfort migliore. Quest’ultimo è regolabile.

Collega le tue cuffie Over Ear con il Bluetooth sia a dispositivi Android che iOS e usale per ben 22 ore ogni singola volta. L’autonomia è ottima sotto questo punto di vista e la ricarica richiede pochissimo tempo: in meno di 2 ore ritornano operative.

Per quanto riguarda la qualità, l’audio è molto soddisfacente con bassi profondi e toni alti setosi. Non manca all’appello il microfono integrato grazie al quale puoi parlare al telefono o registrare note vocali senza dover staccare le cuffie.

Per gestire la riproduzione, infine, usa i comandi fisici sul padiglione e lascia lo smartphone in tasca.

Lo sconto di Amazon

Con un bel ribasso del 37% ora in corso su Amazon, l’offerta è questa. Puoi portare a casa questo dupe delle AirPods Max a soli 15€ e pochi centesimi. Se sei interessato, collegati in pagina e aggiungile al carrello con un click.

