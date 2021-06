AirPods Max in offerta al prezzo più basso di sempre (-18%)

La versione Grigio Siderale delle AirPods Max si trova in offerta su Amazon a 517,50€, lo sconto è del 18% e porta le cuffie al minimo storico con un risparmio di oltre 111 euro.

Le AirPods Max sono le prime cuffie over-ear di Apple. Disponibili in 5 colorazioni differenti, hanno un design minimale che ben si adatta agli altri prodotti del brand statunitense. A contribuire all'estrema eleganza del prodotto c'è una finitura opaca e un'impeccabile qualità costruttiva, l'archetto traforato e i padiglioni morbidi consentono un comfort ottimale.

Per regolare il volume è presente una ghiera che ricorda molto quella di Apple Watch, affiancata da un unico tasto fisico. Le AirPods offrono un sistema di riduzione attiva del rumore, grazie ai microfoni integrati captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Tutto ciò si traduce in un isolamento acustico dall'ambiente esterno. C'è anche la modalità trasparenza, che fa l'esatto opposto e lascia entrare i suoni esterni attraverso i microfoni, per ascoltare l'ambiente circostante.

Oggi le AirPods Max si Apple sono disponibili in offerta su Amazon a 517,50€, il prezzo più basso di sempre per le costose cuffie over-ear del brand di Cupertino.