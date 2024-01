Alaska Airlines, trovato integro un iPhone precipitato da 5000 metri

Certe volte lo smartphone ti cade dalla tasca e si è costretti a portarlo in riparazione. Altre volte cade da 5000 metri e ne esce integro. Come è possibile? Eppure è successo. Il caso è quello dell’iPhone ritrovato da Seanathan Bates sul ciglio di una strada: proveniva dal famigerato volo dell’Alaska Airlines che in queste ore fa discutere per la sicurezza dei Boeing e delle misure di sicurezza intraprese sui portelloni di questo tipo di aereo.

Poteva essere una strage, ma una strage non è stata. Poteva almeno perdersi uno smartphone, e invece nemmeno questo è accaduto. L’iPhone era infatti avvolto da una custodia e l’impatto è stato attutito da un cespuglio. Lo smartphone risulta essere completamente integro e al suo interno vi sarebbe ancora il cavo di ricarica (pur se tranciato, probabilmente a seguito del movimento dovuto alla perdita del portellone del velivolo.

L’iPhone risultava ancora acceso, carico ed in modalità aereo: insomma, è semplicemente caduto trovando fortunosamente la via migliore per atterrare senza conseguenze. Più o meno come successo al Boeing 737 Max 9 che ha seminato il panico tra i passeggeri del volo incriminato.

Un buon colpo per Cupertino e una bella fortuna anche per il proprietario dell’iPhone. La prossima volta che vi cade lo smartphone dalla tasca, mentre lo guardate cadere giù e sperate dentro di voi che non accada niente, pensate a quell’iPhone caduto da 5000 metri di altezza senza nemmeno farsi un graffio. La speranza è sempre l’ultima a morire.