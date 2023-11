Alexa, accendi le luci di Natale: basta chiedere

Natale è ormai quasi alle porte e molti si apprestano ad addobbare la propria casa con il tradizionale albero e altre decorazioni. Hai valutato la possibilità di rendere un po’ più smart le festività, anche sul fronte del risparmio energetico? Oltre a utilizzare le luci LED (ormai un must) per abbattere i consumi in modo significativo, lo si può fare anche delegando la loro accensione o spegnimento a una presa intelligente come la Smart Plug di Amazon con Alexa.

Amazon Smart Plug con Alexa per le luci di Natale

È possibile controllarla anche da remoto, attraverso un’applicazione installata sullo smartphone, oltre che da qualsiasi stanza con un semplice comando vocale o, ancora, impostando routine personalizzate per il ciclo on-off. Sul lato c’è anche un pulsante fisico per farlo a mano, come con qualsiasi interruttore. Nell’immagine qui sotto il design, discreto e minimalista. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

La disponibilità di Amazon Smart Plug è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno (per gli abbonati Prime). È in vendita al prezzo di 24,99 euro. Funziona attraverso la connessione alla rete Wi-Fi domestica ed è certificata per l’utilizzo negli ambienti interni con un’uscita massima da 10 A. È un articolo “Certificato per gli umani” ovvero pensato per andare incontro anche alle esigenze dei meno esperti di tecnologia.

Le alternative non mancano nemmeno per chi, nella propria casa, ha configurato un ecosistema smart home non basato sulle tecnologie di Amazon. Nel caso dell’alternativa proposta da Google, ad esempio, è possibile scegliere la presa intelligente Tapo P110 di TP-Link oggi proposta in sconto del 13%. È comunque compatibile anche con Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.