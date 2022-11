Alexa e GialloZafferano: cucinare diventa smart

Un totale pari a oltre 6.000 piatti da preparare, con ogni passaggio spiegato in modo chiaro e semplice. È quanto offre la rinnovata collaborazione tra Alexa e GialloZafferano, a tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile con l’assistente virtuale di Amazon. Ce n’è per tutti: dagli antipasti ai primi, dai contorni ai dolci, passando per i secondi. Vediamo quali sono le novità introdotte a livello di funzionalità.

Cucinare è ancora più semplice con Alexa e GialloZafferano

Ad esempio, è sufficiente pronunciare Alexa, cuciniamo gli spaghetti alla carbonara per visualizzare la ricetta su uno smart display della linea Echo Show. Ogni preparazione è accompagnata dal nome dello chef, dal tempo necessario e dalla media delle valutazioni lasciate dagli altri utenti che hanno avuto modo di provarla. La procedura è illustrata con una sequenza di immagini oppure attraverso dei brevi video tutorial. E, se uno step risulta poco chiaro, è sempre possibile tornare indietro dicendo Alexa, indietro , senza toccar nulla.

Tutto questo senza dimenticare che, mentre si cucina, attraverso i comandi vocali è possibile impostare timer e sveglie per tenere sotto controllo i tempi di cottura. Ancora, si possono salvare i piatti preferiti, richiamandoli (anche sui dispositivi mobile) con Alexa, fammi vedere le ricette salvate oppure Alexa, inizia a cucinare la prima .