Alexa anche nello scaldasonno: il primo è Made in Italy

Con l’arrivo di IMETEC Adapto Advanced Maxi, anche lo scaldasonno diventa smart. Integra infatti la tecnol0gia di Alexa e si connette alla rete Wi-Fi di casa per poter essere gestito da remoto in qualsiasi momento. È un coprimaterasso riscaldante con quattro programmi dedicati: Wake Up per il momento del risveglio, Tropical per un calore intenso e avvolgente, Comfort per il relax serale e Anti-acaro che favorisce un ambiente più igienico.

Come funziona IMETEC Adapto Advanced Maxi

Disponibile nei formati matrimoniale e singolo, ha angoli elasticizzati e lo si può controllare tramite applicazione su smartphone o comando vocale. È composto da un tessuto anallergico a doppia trapuntatura e caratterizzato dalla tecnologia Adapto Advanced, brevettata e Made in Italy, con sistema Electro Block per monitorarne costantemente il funzionamento offrendo una protezione continua. Questa la descrizione contenuta nel comunicato stampa giunto in redazione.

L’app Alexa e i comandi vocali tramite Echo Dot permettono di accendere il prodotto, regolare la temperatura, programmare timer e impostare routine personalizzate anche quando si è fuori casa. Coricarsi in un letto già caldo diventa così un gesto naturale, parte di una quotidianità più semplice e confortevole.

Il prodotto è già in vendita sullo store ufficiale del marchio e su Amazon nelle versioni matrimoniale da 195×165 cm (279,99 euro da listino) e singolo da 195×90 cm (149,99 euro). Quest’ultima ha in dotazione due comandi indipendenti per consentire di personalizzare la temperatura sui due lati del letto.

È possibile acquistare anche solo il telecomando (59,99 euro) per rendere smart i modelli di scaldasonno Adapto e Adapto Maxi già in commercio, senza dover sostituire il prodotto.