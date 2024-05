Alfa Sinapsi: leggi i consumi dal contatore e inizia a risparmiare

Quanta elettricità sta consumando, in questo esatto momento, la tua abitazione? Non è una domanda retorica: sai, esattamente, quanto sta consumando casa tua in questo preciso momento? Saperlo, infatti, è il primo passo verso un’opportunità importante di risparmio, anche e soprattutto se a disposizione si ha un impianto fotovoltaico in grado di produrre elettricità per l’autoconsumo. Non saperlo, invece, è irrimediabilmente un problema perché significa non poter organizzare alcuna strategia di risparmio. Quel che pochi sanno, è che oggi sapere quanto consuma la propria abitazione è cosa relativamente semplice, precisa ed inevitabilmente conveniente. La soluzione è in un piccolo dispositivo denominato ALFA: una volta configurato, si occuperà in autonomia di gestire queste informazioni, restituendo una nuova consapevolezza circa i consumi che, momento per momento, la propria abitazione determina.

ALFA by Sinapsi è l’elemento che, attraverso la consapevolezza, è in grado di offrire importanti opportunità di risparmio. Soltanto avere pieno controllo sulle informazioni, infatti, consente di trasformare una bolletta elettrica in qualcosa che significa molto di più che non la sola cifra finale: si può capire dove si sta sprecando energia, come evitare di pagare troppo quella consumata, come evitare i distacchi elettrici e come eventualmente gestire nuove strategie di consumo.

E sta tutto in un piccolo dispositivo che, abbinato alla sua app dedicata, fa qualcosa di paradossalmente rivoluzionario: ALFA by Sinapsi è in grado di dire, momento per momento, quanto si sta consumando. Pensaci bene: è questa un’informazione che non hai mai avuto a disposizione. E averla fa la differenza.

ALFA by Sinapsi, il valore della Chain 2

Tutto nasce da una novità: si tratta della cosiddetta “Chain 2”, canale di comunicazione che consente di “leggere” le informazioni sui nuovi contatori smart “Open Meter”. Il meccanismo è ben spiegato da ALFA by Sinapsi:

Il canale di comunicazione Chain 2 opera su onde convogliate (PLC-C) e collega il contatore intelligente con i Dispositivi Utente (apparati di domotica), in conformità con quanto richiesto dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In pratica, attraverso il canale, i dati rilevati dal contatore arrivano ai sistemi di domotica dell’utente, in near real time (quasi tempo reale). Le informazioni sull’andamento del consumo sono quindi a disposizione dell’utente quasi immediatamente, che di conseguenza aumenta la propria consapevolezza energetica e può adeguare il proprio approccio all’utilizzo di energia. I servizi di comunicazione tramite Chain 2 sono attivabili solo per forniture in bassa tensione che utilizzano un contatore smart meter 2.0.

Grazie alla Chain 2, insomma, i dati disponibili sui contatori di nuova generazione possono essere estrapolati in real-time e quindi utilizzati secondo le proprie necessità. Un dispositivo come ALFA by Sinapsi fa esattamente questo lavoro: legge i dati, li archivia, li mette a disposizione con dei grafici, comunica con notifiche e prevede sempre nuovi servizi che consentiranno comportamenti energeticamente virtuosi.

Come si installa

Per poter utilizzare ALFA by Sinapsi occorre verificare il possesso di due semplici requisiti:

disporre di un contatore 2.0 Open Meter

disporre di una rete Wifi tramite cui abilitare il dialogo tra app e ALFA by Sinapsi

La procedura di installazione e configurazione è estremamente semplice:

si scarica e installa l’apposita app ALFA Tech da Google Play o App Store si registra il proprio account si registra il proprio impianto inserendo il POD della propria utenza elettrica si attende l’attivazione del servizio si configura il proprio Alfa Sinapsi per sincronizzarlo con l’app

A questo punto l’app sarà direttamente interconnessa al contatore attraverso il proprio ALFA by Sinapsi, il quale fungerà da mero trasmettitore di informazioni per poterle rendere inteleggibili (e, di conseguenza, fruibili). I dati potranno essere visualizzati sia da app che da interfaccia desktop online, potendo così analizzare ogni dettaglio al fine di capire meglio i vantaggi e gli svantaggi delle proprie abitudini di consumo, indirizzando al meglio le stesse per agire con maggior convenienza sotto ogni punto di vista.

A cosa serve?

Non solo il dispositivo apre a risparmi immediati, ma prefigura anche nuovi orizzonti che, in sinergia con impianti domotici e comunità energetiche (CER), innestano anche nuove dinamiche di consumo intelligente. Tra i vantaggi che Alfa Sinapsi è in grado di offrire:

la possibilità di sapere quando è il momento giusto per attivare un elettrodomestico particolarmente energivoro (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, tostapane, phon), alternando i consumi più ingombranti per far sì che non si superi la capienza del proprio impianto (oltre la quale i costi aumentano più che proporzionalmente): appositi avvisi di superamento delle soglie indicano in modo particolare i momenti più critici;

particolarmente energivoro (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, tostapane, phon), alternando i consumi più ingombranti per far sì che non si superi la capienza del proprio impianto (oltre la quale i costi aumentano più che proporzionalmente): appositi avvisi di superamento delle soglie indicano in modo particolare i momenti più critici; evitare di consumare troppo per troppo tempo, con il rischio di disconnessioni improvvise ed indesiderate dalla rete: una notifica tempestiva consente di correggere rapidamente i propri consumi prima che il distacco divenga effettivo;

ed indesiderate dalla rete: una notifica tempestiva consente di correggere rapidamente i propri consumi prima che il distacco divenga effettivo; gestire al meglio l’ autoconsumo : sapere quanto si sta producendo con il fotovoltaico aiuta a consumare soltanto quanto disponibile, ottimizzando la resa del proprio impianto di produzione;

: sapere quanto si sta producendo con il fotovoltaico aiuta a consumare soltanto quanto disponibile, ottimizzando la resa del proprio impianto di produzione; evitare di dimenticare acceso qualcosa prima di lasciare la propria abitazione;

prima di lasciare la propria abitazione; individuare le abitudini di consumo più onerose , imparando così a correggere la quotidianità della famiglia per adoperarsi in pratiche più virtuose e convenienti;

, imparando così a correggere la quotidianità della famiglia per adoperarsi in pratiche più virtuose e convenienti; stime di costi dai consumi e di ricavi dal fotovoltaico, potendo così definire in modo più preciso la convenienza o gli errori dei propri comportamenti quotidiani.

A tutto ciò si aggiunge un elemento di consapevolezza ancor più importante poiché evidente: un’apposita barra led colorata indica il livello istantaneo dei consumi. Non servirà dunque aprire l’app, né controllare le notifiche, per capire se sia un buon momento o meno per attivare un nuovo elettrodomestico: un indicatore verde indica consumi bassi, un indicatore rosso avvisa sui rischi imminenti di maggior costo o di disconnessione, mentre un indicatore giallo evidenzia la necessità di fare attenzione. Basterà posizionare Alfa Sinapsi in una posizione facilmente osservabile, insomma, per poter avere tale indicazione sempre disponibile: sarà facile farne tesoro per trasformare i consumi da una sequenza casuale di azioni ad una sequenza intelligente di opzioni.

Come è facile intuire, insomma, il valore del possesso dei dati va ben oltre la sola conoscenza: è la scintilla che abilita qualcosa di nuovo, qualcosa che prima d’ora non era nella nostra disponibilità in qualità di consumatori. Ora sappiamo, ora possiamo decidere.

Energy coach

ALFA by Sinapsi può essere il tuo nuovo Energy Coach: sa dirti di quanta energia hai bisogno, quanta ne stai consumando, quanta puoi consumarne. Sa farti capire ciò che prima non potevi sapere e, proprio per questo motivo, ti consentirà di iniziare a risparmiare ogni singolo giorno.

Avere i dati a disposizione consente di stabilire delle strategie, ma non solo: grazie all’integrazione con supervisori domotici, come Home Assistant, le informazioni raccolte da Alfa Sinapsi diventano anche abilitatori per altre funzioni (ad esempio per la gestione automatizzata dei consumi), strumenti essenziali per la miglior integrazione in una Comunità Energetica (novità destinata a far molto parlare di sé nei prossimi mesi), indicatori fondamentali per automatizzare la casa in funzione di produzione elettrica e costi in bolletta.

Se quella che si intende sviluppare è una casa intelligente, allora va da sé la necessità di avere informazioni affidabili e di prima mano a disposizione. ALFA by Sinapsi è l’anello mancante di qualcosa che ora è finalmente possibile creare, dando vita ad un nuovo modo di intendere i costi, i consumi ed il rapporto con l’elettricità. Il costo è minimo, mentre le potenzialità sono continue e di ampio respiro.

