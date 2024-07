ALFA by Sinapsi, guida all'uso: il primo passo verso il risparmio intelligente

Risparmiare sulla bolletta elettrica è possibile, ma spesso e volentieri il risparmio viene più dalla consapevolezza nei consumi che non da inconcludenti rincorse alla migliore tariffa: provare per credere. ALFA by Sinapsi è un sistema innovativo progettato per monitorare e gestire il consumo energetico domestico: comprenderne l’utilizzo dimostrerà facilmente quanto risparmiare sia assolutamente possibile, ottenendo inoltre tutta una serie di vantaggi ulteriori. L’installazione è semplice, l’utilizzo è facile, ma le conseguenze che se ne ricavano sono tutt’altro che banali.

Quello che ALFA by Sinapsi è in grado di fare è portare il monitoraggio dei consumi direttamente a monte, trasformando la lettura del contatore in un modo per fotografare la bolletta nel suo divenire quotidiano. Il potenziale di questo innovativo lettore è qualcosa che cambia completamente il modo di intendere i consumi domestici ed il suo utilizzo diventa un’immediata opportunità per chi ha questi dati finalmente a disposizione.

Come sfruttare ALFA by Sinapsi

ALFA by Sinapsi (appena 139€, sia in colorazione nera che bianca) è uno strumento che cambia il modo di intendere i consumi e mette a disposizione nuovi elementi di conoscenza per poterli ridurre in modo sostanziale. Come? Comprendendo quando si consuma, come e perché; potendo sviluppare nuove strategie con i profili tariffari o con investimenti in fotovoltaico in ottica di autoconsumo; anticipando la possibilità di distacchi dalla rete per un eccesso di consumo nell’unità di tempo. A disposizione si hanno informazioni precedentemente irraggiungibili e, tramite queste, si possono abilitare automatismi che cambiano le carte in tavola e trasformano la bolletta in qualcosa di meglio intellegibile.

Vediamo in questa guida come poter sfruttare al meglio ALFA by Sinapsi, così che se ne possano assaggiare le qualità per comprendere come questa piccola spesa sia in realtà un evidente investimento con grande ritorno immediato. Sono tre i passaggi principali da affrontare per mandare a regime il funzionamento del dispositivo:

Verifica della compatibilità del contatore Configurazione dell’app Utilizzo

Verifica del contatore

Prima di procedere con l’installazione di ALFA By Sinapsi, è fondamentale verificare che il contatore elettrico sia compatibile con il sistema. Il servizio, infatti, funziona come estensione dei nuovi contatori smart Open Meter, i quali prevedono un innovativo canale di lettura denominato “Chain 2”. Tramite le onde convogliate (PLC-C) è possibile avere informazioni in tempo reale dal contatore, ottenendone così una lettura totalmente affidabile ed in presa diretta.

Se il contatore di casa è un contatore smart di nuova generazione, insomma, non resta altro da fare che inserire il lettore ALFA by Sinapsi in una qualsiasi delle prese elettriche di casa: non servirà alcun intervento tecnico, nessun cablaggio dedicato, né alcuna opera da parte di un elettricista. In pochi secondi, insomma, è tutto fatto e si può passare alla gestione del dispositivo tramite software.

La verifica del contatore (operazione completamente gratuita) è una condizione sine-qua-non per procedere con ALFA by Sinapsi: in assenza di un contatore Open Meter, infatti, il dialogo comunicativo con strumenti esterni non è possibile e la lettura in real-time non è pertanto perseguibile. Se invece la verifica va a buon fine, si può procedere con l’acquisto e l’installazione di ALFA.

Download e configurazione dell’app

L’app dedicata (disponibile su Play Store o App Store) è uno strumento essenziale per la gestione del sistema ALFA By Sinapsi. Occorre scaricarla, installarla e, quindi, inserirvi su il codice POD del proprio contatore (codice che è facile trovare sulla prima pagina della propria bolletta). A questo punto occorrerà attendere che la verifica sia andata a buon fine: una notifica e una mail avviseranno dell’avvenuta verifica di compatibilità e confermeranno che si può procedere oltre.

Il settaggio dell’app prevede la registrazione, la creazione dell’impianto e quindi la configurazione del lettore (interconnettendolo alla rete Wifi di casa affinché possa inviare dati al servizio). Dopo aver completato la configurazione di rete, l’utente potrà personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze. È possibile impostare notifiche per monitorare il consumo energetico in tempo reale, ricevere avvisi in caso di anomalie o distacchi e configurare profili di consumo personalizzati per ottimizzare l’uso dell’energia in diverse fasce orarie.

I dati potranno essere visualizzati e gestiti (nonché scaricati in formato CVS) anche da postazione desktop attraverso Alfa Web: così facendo i dati dei propri consumi saranno sempre a disposizione, anche per analisi di prospettiva sulle quali poter costruire un progetto fotovoltaico estremamente preciso e ben calibrato – con relativa ottimizzazione del bilancio costi/opportunità.

Con i dati si decide; senza dati si improvvisa. ALFA by Sinapsi è la cifra della differenza tra queste due dimensioni.

Come usare ALFA by Sinapsi

La principale funzionalità del sistema ALFA by Sinapsi è il monitoraggio in tempo reale del consumo energetico, funzione basilare sulla quale è possibile in seguito costruire qualcosa di ben più sofisticato. Attraverso l’app, è anzitutto possibile visualizzare i dati di consumo e analizzare i picchi di utilizzo. Questo permette di identificare le abitudini di consumo energetico e apportare modifiche ai propri comportamenti per ottimizzare l’uso dell’energia. Posizionando il lettore in una presa di corrente facilmente visibile, sarà possibile sfruttare anche il comodo led colorato che anima la parte frontale del dispositivo: questo indicatore aiuterà a conoscere in modo estremamente intuitivo lo stato dei consumi istantanei, così da poter valutare come e se attivare nuovi elettrodomestici.

Una volta attivato il sistema, si avrà a disposizione qualcosa di completamente nuovo: la conoscenza dei consumi in tempo reale, sotto forma di dati immediatamente fruibili e in forma digitale. Queste informazioni non sono soltanto dati fini a sé stessi: sono veri e propri tasselli a disposizione sia degli utenti che dell’app, nonché di sistemi domotici in grado di sfruttare questi elementi in modo intelligente per gestire i consumi di casa. L’analisi di queste informazioni, ad esempio, può consentire di prevedere possibili distacchi dalla rete in conseguenza di prolungati consumi oltre soglia: ecco l’esempio più lampante di come, grazie al semplice possesso di informazioni, sia possibile intraprendere decisioni data-driven per una gestione più intelligente di elettrodomestici, consumi e organizzazione domestica. Si può inoltre individuare eventuali elettrodomestici energivori, e verranno inoltre a galla quegli utilizzi in contemporanea che limitano gli assorbimenti e consentono di tagliare le spese per acquisto di elettricità oltre soglia.

L’app ALFA, nella versione Web, consente anche di generare report dettagliati sui consumi energetici. Questi report possono essere utilizzati per analizzare l’efficienza energetica della propria abitazione e individuare opportunità di risparmio. È possibile visualizzare grafici e statistiche che mostrano l’andamento del consumo nel tempo, facilitando l’identificazione di eventuali sprechi.

Scenari di utilizzo

Uno dei principali vantaggi di ALFA By Sinapsi è proprio il risparmio energetico. Monitorando il consumo in tempo reale e ottimizzando l’uso degli elettrodomestici, gli utenti possono ridurre significativamente i costi energetici. Inoltre, la possibilità di creare profili di consumo personalizzati permette di sfruttare le fasce orarie a tariffa ridotta, massimizzando il risparmio.

Aspetto di grande importanza sta nella possibilità di integrare le letture di ALFA by Sinapsi con un sistema domotico quale Home Assistant: portare questi dati nel sistema significa poter controllare la casa in modo intelligente, abilitando i consumi negli orari di minor costo e limitandoli nei momenti di maggior peso in bolletta. Il risparmio diventa così questione di algoritmi, intelligenza e utilizzo smart delle risorse. La domotica di casa, infatti, viene a sapere quali sono i momenti in cui c’è un sovraccarico di consumi o in quali ore sia possibile attivare specifici elettrodomestici per sfruttare una produzione da fotovoltaico: quel che ALFA by Sinapsi apporta al tutto è un dato prima d’ora difficilmente reperibile (e sicuramente non con questa precisione), lasciando che le valutazioni intelligenti del sistema domotico giungano ad una riorganizzazione dinamica delle attività.

La conseguenza? Utilizzi più sostenibili dell’elettricità, minori costi in bolletta ed una fruizione più intelligente delle risorse a disposizione. E tutto ciò al costo minimo di un device in grado di leggere i contatori “Smart Meter” di nuova generazione.

Il valore della consapevolezza

ALFA By Sinapsi offre agli utenti un controllo totale sul proprio consumo energetico. La possibilità di monitorare i consumi in tempo reale e ricevere notifiche immediate permette di essere sempre consapevoli del proprio impatto energetico, qualcosa che nessuno ha mai realmente in potere di fare. Questo livello di controllo e consapevolezza è essenziale per adottare comportamenti energetici responsabili e ridurre i costi, recuperando l’investimento in breve tempo e potendo progettare comportamenti migliori per aumentare ulteriormente i vantaggi conseguenti.

Acquistare, installare e configurare ALFA By Sinapsi è pertanto un investimento intelligente per chiunque desideri ottimizzare il consumo energetico della propria abitazione e ridurre i costi associati, meglio ancora se in abbinamento ad una produzione da fotovoltaico e in cooperazione con un impianto domotico che ne automatizzi gli scenari d’uso.

In collaborazione con ALFA by Sinapsi