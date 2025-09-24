Allarme casa Verisure, nuova offerta: sconto del 60% sull'installazione

Per alcune famiglie l’ultima estate ha riservato una spiacevole sorpresa, a causa di una visita indesiderata da parte dei ladri. Morale della storia: vacanze rovinate, affetti rubati, ma soprattutto una lezione per il futuro. Da qui la richiesta di un sistema di allarme per proteggere sia la casa che la famiglia.
Una delle soluzioni più interessanti arriva dal sistema di allarme Verisure, connesso alla centrale operativa 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, con in più la possibilità di monitorare ogni dettaglio dal proprio smartphone. Fino al 30 settembre è in vigore la promo Installazione, che permette di risparmiare il 60%, poi verrà applicato uno sconto del 50%.
Allarme Verisure, una protezione per la casa e la famiglia attiva tutto l’anno
L’azienda Verisure propone un sistema di allarme innovativo, la cui installazione non richiede opere murarie, tanto che dalla richiesta all’attivazione trascorrono meno di 24 ore. La procedura di installazione è seguita da esperti di sicurezza certificati Verisure, in grado di installare i dispositivi wireless del sistema il più velocemente possibile.
La centrale operativa Verisure offre inoltre un intervento rapido a tutte le ore del giorno e della notte, riuscendo a scartare il 99,8% dei falsi allarmi. Qualora ci fosse un’intrusione verificata in casa, il sistema allerterà in modo tempestivo i servizi di vigilanza.
Tornando al sistema di allarme, con Verisure si hanno a disposizione telecamere Full HD, un servizio di cloud protetto e l’applicazione ufficiale My Verisure, grazie a cui tutti i clienti possono controllare la loro casa o attività commerciale in ogni momento, indipendentemente da dove ci si trovi.
All’installazione rapida in meno di 24 ore, si aggiunge infine la manutenzione inclusa nel prezzo, così da avere la certezza che la propria casa sarà sempre protetta anche più in là negli anni.
Per maggiori informazioni, su questa pagina del sito Verisure è possibile calcolare un preventivo in pochi minuti.