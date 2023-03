Allarme malware: Google blocca app e-Commerce su Google Play

La famosa testata giornalistica Bloomberg ha segnalato come, nel corso delle scorse ore, Google abbia bloccato un’app e-Commerce alquanto diffusa sul territorio americano a causa della presenza di malware.

L’app in questione, ovvero Pinduoduo, è considerata una delle maggiori piattaforma di e-shopping orientali presenti sul mercato. Il colosso di Mountain View ha dichiarato che sta indagando sulla questione e, nel frattempo, ha bloccato il possibile download del software da Google Play.

Questo blocco, sia esso temporaneo o definitivo, rappresenta un piccolo terremoto per il settore, vista il numero di clienti americani che si affidavano a Pinduoduo per effettuare acquisti.

Ciò lascia intendere come anche le app “regolari” possano nascondere insidie e come sia importante proteggere i propri dispositivi a livello preventivo.

App e-Commerce su Google Play: anche lo store di Google può essere pericoloso

Il caso che ha coinvolto Pinduoduo è solo l’ultimo di una lunga serie.

Nonostante i rigidi controlli di Google Play, infatti, risulta difficile avere la certezza che tutte le app presenti sullo store siano del tutto lecite.

Proprio per questo motivo la prevenzione risulta essenziale. Che si tratti di smartphone o personal computer, Norton offre una serie di soluzioni specifiche, utili per affrontare la rete, e le relative potenziali minacce, senza stress.

In questo contesto Norton 360 Premium rappresenta il meglio che la lunga esperienza Norton può proporre ai suoi clienti. Stiamo parlando di una suite di sicurezza in grado di agire efficacemente non solo attraverso un semplice antivirus, ma anche forte di una serie di utility più specifiche.

Si parla, per esempio, di una VPN per la protezione di privacy e anonimato. A questa, è possibile abbinare un sistema di controllo del Dark Web e un tool per il parental control.

A rendere ancora più interessante Norton 360 Premium, però, è l’attuale promozione che interessa questa suite.

Grazie allo sconto del 45%, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questo strumento avanzato spendendo solo 59,99 euro all’anno, rispetto ai 109,99 euro del prezzo di listino.

