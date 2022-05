Allarme phishing: Norton Antivirus usato come esca

La truffa conosciuta come phishing è considerata ad oggi una delle minacce più diffuse e temute del web.

Attraverso alcuni metodi raffinati, i pirati informatici ingannano la vittima, convincendola a fornire dati personali che sfruttano per i loro interessi. Password, codici di accesso e altre informazioni delicate, finiscono così nelle mani di chi le sfrutta per un proprio tornaconto personale.

A dispetto di quanto si possa pensare, le tecniche di phishing odierne sono alquanto complesse e possono trarre in inganno anche gli internauti più consumati. Sotto questo punto di vista, tra le “esche” adottate dai cybercriminali, vi è anche una che coinvolge Norton.

In Italia infatti, sono stati rivelati diversi casi in cui, attraverso mail, ignari utenti vengono spinti verso finti abbonamenti al noto antivirus. Portati su una pagina molto simile a quella reale di Norton, l’utente viene fatto iscrivere alla piattaforma fasulla con informazioni che finiscono alla mercé dei cybercriminali.

Un pericolo concreto dunque, che ha colto di sorpresa molte persone. Fortunatamente, è possibile contrastare efficacemente queste forme di attacco così difficili da individuare. Norton 360 Deluxe, per esempio, risulta un vero e proprio asso nella manica per chi vuole proteggersi efficacemente.

Come funziona la tecnica phishing che sfrutta Norton

I pirati informatici hanno ideato un sistema piuttosto complesso per poter perpetrare le loro malefatte. La falsa mail riporta l’avviso di una scadenza all’abbonamento dei servizi legati al celebre antivirus. Attraverso un link, viene invitato l’utente al rinnovo su un sito-clone. Qui vengono richiesti una serie di dati, inclusi quelli relativi al pagamento.

In realtà, l’iscrizione va ad iscrivere la vittima a servizi che non hanno nulla a che fare con Norton ma che, in compenso, avranno un costo esorbitante. Allo stesso tempo, i criminali possono accedere ai dati personali della vittima, utilizzandoli per altre truffe.

Norton 360 Deluxe offre una serie di strumenti utili per evitare problemi di questo tipo. Non parliamo solamente del sistema di protezione dalle minacce in tempo reale, capace di salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie del sottoscrittore.

La VPN, il sistema di gestione delle password, il firewall e tante altre soluzioni, permettono a questo strumento di proteggere a 360 gradi chi ne usufruisce. Infine, va tenuto conto anche di un prezzo a dir poco accessibile. Grazie alla recente proposta, è possibile ottenere Norton 360 Deluxe con abbonamento annuale con il 63% di sconto, pagando dunque solamente 34,99 euro.