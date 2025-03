Allarme, visione a 360° e qualità 2K: tutto questo con Tapo C220 a 25€

Dotare il tuo appartamento o la tua casa di un sistema di sicurezza non è mai stato così semplice. Senza dover chiamare uno specialista o un tecnico e dover fare operazioni di muratura, puoi installare in totale autonomia la fantastica Tapo C220 ossia la telecamera Wi-Fi dotata di rotazione a 360 gradi e di funzioni di ultima generazione. Acquistarla è ancora più elementare soprattutto se approfitti delle ultime ore della festa delle Offerte di Primavera su Amazon con cui uno sconto del 50% fa la magia. Apri la pagina e aggiungila al carrello per pagarla appena 24,99€.

Tapo C220, la telecamera WiFi con cui la tua casa è al sicuro

Questo prodotto è stato studiato appositamente per gli ambienti interni. È facile da installare in quando devi solo capire dove posizionarla, dopodiché la colleghi alla presa di corrente ed il gioco è fatto. Si gestisce dall’applicazione che scarichi sia su Android che iOS e se hai un assistente vocale in casa, puoi connetterla anche ad Amazon Alexa e Google Assistant. Insomma, Tapo C220 è una telecamera WiFi completa sotto tutti i punti di vista.

Non lascia al caso neanche un dettaglio con il suo obiettivo 2K che riprende l’ambiente sia di giorno che di notte. Infatti la visione notturna ti tutela quando c’è buio in casa ed evita che possano verificarsi degli sconvenienti. Quando esci di casa di tutelano altresì la rilevazione del movimento con notifica push e allarme e l’audio bidirezionale con cui comunicare a distanza. Questo per dire che la telecamera può anche monitorare più ambienti in una volta sola siccome è dotata di rotazione a 360°.

Come dirle di no? Approfitta di queste ultime ore della Festa delle Offerte di Primavera e completa subito l’acquisto della tua Tapo C220, la telecamera WiFi da interno con tutto al posto giusto. Lo sconto del 50% la rende super economica: un click sul carrello ed è tua a 24,99€.