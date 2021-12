Almeno 6 morti sotto il deposito Amazon abbattuto dal tornado

Stanno continuando in queste ore le ricerche presso Edwardsville, in Illinois, dove un grande deposito Amazon è letteralmente collassato sotto la pressione dei forti venti del tornado che ha colpito la zona. Già 90 le vittime accertate in tutta la zona, ma grande apprensione si è creata proprio attorno al deposito Amazon per l'alta pericolosità dell'incidente.

6 vittime accertate

Il bilancio conta al momento 6 vittime accertate. Secondo quanto indicato dai soccorritori, decine di dipendenti sarebbero già stati tratti in salvo sotto la spessa copertura collassata verso l'interno dell'edificio. Immediato il messaggio di supporto di Andy Jassy, amministratore delegato del gruppo e successore di Jeff Bezos:

We've been closely monitoring the terrible situation in Edwardsville, and are heartbroken over the loss of our team members. Our thoughts are with their families at this difficult time. (1/2) — Andy Jassy (@ajassy) December 11, 2021

(2/2) As this situation continues to evolve, I want our Edwardsville community to know we are working closely with local officials & first responders to support them. My deepest sympathies are with the Amazon community and all impacted. — Andy Jassy (@ajassy) December 11, 2021

E non è mancata la vicinanza dello stesso Bezos ai dipendenti e alle famiglie:

The news from Edwardsville is tragic. We’re heartbroken over the loss of our teammates there, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones. (1/2) — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 12, 2021

Le ricerche stanno continuando perché nella giornata di ieri ancora si sentivano voci provenire da sotto le macerie, ma le speranze di trarre in salvo ulteriori operai impegnati nel magazzino sembrano a questo punto flebili. Nelle prossime ore sarà possibile un bilancio complessivo, reso comunque estremamente pesante in tutto lo Stato.