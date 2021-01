Alpha Global, c'è anche l'Italia: l'etica al centro

Prima 200 persone unite nel nome di una sorta di sindacato interno a Google. Poi l’aumento delle adesioni fino a raggiungere 700 unità nel giro di pochi giorni. Ora una vera e propria internazionalizzazione di quello sforzo corporativo in collaborazione con UNI Global Union: è stata annunciata in queste ore la nascita di una Alpha Global che mette assieme i dipendenti di Alphabet da 10 paesi di tutto il mondo. Italia compresa.

Alpha Global rappresenta una corporazione con adesione facoltativa attorno a cui i dipendenti del gruppo Alphabet hanno la possibilità di unirsi per chiedere all’azienda una serie di accorgimenti utili a mantenere dritta la barra dell’etica aziendale, così che tutti i lavoratori possano continuare a identificarsi in quel brand che spesso e volentieri ha rappresentato un sogno prima ancora che un posto di lavoro.

Per capire il cuore della protesta bisogna partire non tanto dalla prima frase del manifesto (pdf) di Alpha Global, ma dall’ultima:

Alphabet ha perso da tempo il suo “Don’t be evil”, ma noi no. […] Insieme cambieremo Alphabet.

Una chimera, forse, ma in grado di aggregare parte della forza lavoro del gruppo attorno ad un ideale virtuoso, che difende quella scintilla primordiale da cui Google ha preso forma.

Alphabet has long lost its commitment to stick to its original mission: ‘Don’t be evil.’

