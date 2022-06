L'italiana Alterside nel Metaverse Standards Forum

La prima realtà italiana a entrare nel Metaverse Standards Forum appena fondato è Alterside, una startup nata da poco con l’obiettivo dichiarato di portare le aziende e i brand nel metaverso . Collaborerà alla definizione degli standard globali su cui basare lo sviluppo degli universi virtuali.

La parola d’ordine è interoperabilità. Solo garantendo questo fondamentale principio sarà possibile assicurare, ad aziende e utenti, la possibilità di trasferire gli asset da un metaverso all’altro, indipendentemente dalla loro origine e tutelandone la proprietà. Riportiamo di seguito il commento del fondatore Roberto Esposito.

L’interoperabilità è oggi una caratteristica potenziale che è fondamentale concretizzare, perché permetterà agli utenti di trasferire il proprio avatar, i propri beni digitali e le valute da un metaverso all’altro, indipendentemente dall’ambiente in cui sono stati creati. Perché si realizzi l’interoperabilità è necessario che il metaverso sia decentralizzato, aperto e di dominio pubblico. Questo significa che, chiunque oggi è impegnato nello sviluppo della tecnologia, si rifaccia a standard condivisi. Contribuiremo alla scrittura di queste regole e saremo i primi ad adeguarci per garantire una presenza in linea con le traiettorie globali.