HTC Desire 22 pro: uno smartphone per il metaverso

Il brand taiwanese ha mantenuto la promessa formulata nelle scorse settimane: ecco HTC Desire 22 pro. Si tratta del primo smartphone annunciato quest’anno dal marchio. È dotato di funzionalità pensate appositamente per il metaverso, grazie al pieno supporto per l’ecosistema VIVERSE. Le caratteristiche lo collocano nella fascia media del mercato.

Progettato per il metaverso: HTC Desire 22 pro

Diamo uno sguardo a quelle che sono le principali specifiche tecniche integrate: display con diagonale pari a 6,6 pollici, risoluzione 2412×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G compatibile con i network mobile di ultima generazione, 8 GB di RAM, 128 GB di storage per il salvataggio dei dati, tripla fotocamera posteriore con sensori da 65+13+5 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel e batteria da 4.520 mAh con tecnologia di reverse wireless charging. Ecco quanto si legge nella pagina dedicata sul sito ufficiale.

Veloce. Versatile. Dinamico. Desire 22 pro è il telefono che ti porta nel futuro. È progettato per esperienze immersive in un mondo dove fisico, digitale e virtuale sono interconnessi, con la capacità di riprodurre contenuti 2D e 3D su dispositivi di realtà estesa. Aggiunti una nuova dimensione al modo in cui vivi, lavori e ti diverti.

Per quanto riguarda la commercializzazione, il debutto dello smartphone è previsto in un primo momento solo nel paese del produttore, al prezzo di 11.990 dollari taiwanesi, l’equivalente di circa 380 euro. Lì è già disponibile per il pre-ordine, con l’avvio delle consegne previsto per l’1 luglio. Arriverà poi nel Regno Unito, esattamente un mese più tardi, al costo di 399 sterline.

Desire 22 pro garantisce la piena compatibilità con il visore VIVE Flow per la realtà virtuale. Lato software, il sistema operativo preinstallato al lancio sarà Android 12. Nei teaser dei mesi scorsi, HTC ha più volte fatto riferimento all’esordio di un device di fascia alta: potrebbe dunque essercene un altro non ancora svelato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.